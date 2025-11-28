Día de no comprar nada: ¿qué es y por qué se celebra hoy, 28 de noviembre?

Más Información
Continúan las irresistibles ofertas de la popular jornada del Black Friday, donde millones de personas llenan las plazas para aprovechar comprar regalos navideños o simplemente algunos productos que esperaban comprarlos mucho más baratos.
Por otro lado, en este día también existe una celebración que contradice totalmente el concepto de este día, y se opone a realizar compras consumistas: el Buy Nothing Day.
Por ello, describiremos brevemente su origen y qué se hace concretamente en este día, que se celebra posteriormente al Día de Acción de Gracias y que coincide con el Black Friday.
¿Qué es el día de no comprar nada?
El origen de este día surgió en septiembre de 1992 en Vancouver, Canadá, por el artista plástico Ted Daved, este día es actualmente conocido como Green Friday, y en 1997 fue promovido por la revista Adbusters, para visibilizar ante la sociedad el problema del consumismo excesivo.
En el año 2000, ocurrió un fenómeno inesperado en las cadenas de televisión donde negaron tiempo publicitario a algunos anuncios de Adbusters que promocionaba el Buy Nothing Day.
Actualmente alrededor de 65 países participan en Green Friday. La Fundación Aquae menciona que el Día Internacional Nothing Buy es una protesta contra el consumismo. Por ello, las organizaciones ecologistas buscan un consumo responsable, frenando el despilfarro y el individualismo que cada día provoca más contaminación y destrucción del medio ambiente.
