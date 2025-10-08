Día de Muertos 2025: Converse presenta colección exclusiva de temporada

Converse está listo para conmemorar el Día de Muertos 2025 con su nueva colección. Los nuevos modelos Chuck Taylor All Star vienen acompañados de los colores y las figuras icónicas de la época. El homenaje está acompañado de un video que narra una historia de amor en Michoacán Aquí te contamos los detalles.

Converse de Día de Muertos: diseños cargados de tradición

Cada otoño, los hogares de todo México honran a quienes los precedieron. El ambiente se pinta de naranja y los olores llaman a que los espíritus saluden de nuevo a sus familias. Es así como la época es un claro llamado a la memoria y al respeto por nuestras raíces.

De esta manera, Converse retomó la esencia de la festividad, incorporando elementos reconocibles en los Chuck Taylor All Star. Entre ellos se encuentran las calaveritas de azúcar, las velas y las mariposas monarcas.

Cada detalle cuenta una historia. En el caso de las calaveritas de azúcar, las colocamos en las ofrendas para replicar las costumbres de nuestros ancestros. Las velas, así como las mariposas monarca, se encargan de guiar a los muertos hacia su destino.

Foto: Cortesía Converse

Para honrar esta costumbre, los nuevos pares nos llevan por narrativas diferentes:

El modelo color hueso con estampados “tono sobre tono” que evocan sobriedad y memoria.

con estampados “tono sobre tono” que evocan sobriedad y memoria. El modelo color negro es más vibrante y lleno de vida, con gráficos que celebran el Día de Muertos.

Cada par tiene una sorpresa. Cuando las suelas se unen, se forma el rostro de una calaverita de azúcar. Además, su caja también está decorada con un diseño especial, convirtiendo la apertura en una experiencia sensorial.

El emotivo video de Converse celebrando el Día de Muertos

La colección Converse Día de Muertos se da a conocer con un emotivo video filmado en los hermosos paisajes de Michoacán. En el promocional, el artista emergente Jacinto celebra la tradición en localidades emblemáticas como Pátzcuaro y Tzintzuntzan.

Además de homenajear a los que ya no están, la marca rinde tributo a las comunidades originarias, como la purépecha. Muchas de las personas que aparecen en el material son personas que radican en esos lugares, trabajando en oficios generacionales. Tal como lo hizo el año pasado en Atlixco, honrando el trabajo de los artesanos de papel picado.

Foto: Cortesía Converse

Su trabajo es reconocido tanto en su comunidad como en la pieza conmemorativa. Esto es lo que hace cada uno:

Isidoro Gaona es el único artesano en la región que domina la técnica de lacas decoradas con hoja de oro de 23.5 quilates. Intervino la guitarra que Jacinto utiliza en escena.

es el único artesano en la región que domina la de 23.5 quilates. Intervino la guitarra que Jacinto utiliza en escena. Cristina Pérez , junto con su hermana y nuera, moldeó y decoró a mano las calaveritas de azúca r que aparecen en la ofrenda.

, junto con su hermana y nuera, moldeó y decoró a mano las r que aparecen en la ofrenda. Jesús Peña , heredero del oficio que aprendió de su abuelo, creó las velas tradicionales , al tiempo que transmite este saber a sus hijos e imparte sus talleres a la comunidad.

, heredero del oficio que aprendió de su abuelo, creó las , al tiempo que transmite este saber a sus hijos e imparte sus talleres a la comunidad. Pamo Villagómez montó con respeto y detalle cada una de las ofrendas, representando la riqueza de la cultura purépecha.

Colección de Converse Día de Muertos 2025: precio y dónde comprarlo

El Día de Muertos es una fecha para recordar; darle la bienvenida a los familiares que ya no están y disfrutar de la compañía de los que todavía no se van. Converse, con su nueva colección, celebra esta riqueza cultural.

Los dos pares edición limitada de Chuck Taylor All Star ya están disponibles. Puedes comprarlos ahora en su catálogo en línea, converse.com.mx, tiendas físicas y departamentales.

Foto: Cortesía Converse

El costo de la nueva colección limitada de Converse es de $2,399.00 MXN por par, con tallas disponibles del 22 al 10 nacional.

Celebra la vida, la memoria y el arte con la colección especial del Día de Muertos de Converse. ¡Adquiere tu par y rinde tributo a los tuyos!

