Día de Muertos 2025: Cómo hacer velas aromáticas caseras para tu ofrenda

Las festividades y celebraciones pueden convertirse en el pretexto ideal para aprender nuevas cosas y probar nuevas actividades como hacer velas aromáticas caseras, pues nunca es mal momento para tomar la iniciativa y dejarse llevar por la curiosidad y el espíritu artesanal.

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una fecha dedicada a recordar y honrar a aquellos que ya partieron, con el fin de que no sean olvidados y manteniendo viva su memoria. Al mismo tiempo, es una oportunidad para celebrar la vida y apreciar la presencia de nuestros seres queridos.

Dentro de la ofrenda, las velas ocupan un lugar esencial, pues simbolizan la luz que guía a las almas en su regreso al mundo de los vivos. Por ello, crear tus propias velas puede convertirse en un homenaje íntimo y significativo, un gesto lleno de amor, espiritualidad y conexión con quienes nos antecedieron.

Crear y diseñar tus propias velas puede volverse un acto de amor y respeto. Foto: Pixabay

¿Cómo hacer velas aromáticas para tu ofrenda?

Este Día de Muertos elabora tus propias velas caseras para alumbrar el camino de los fieles difuntos y deja volar tu imaginación y creatividad.

Materiales:

Cera de soya o parafina (400 g)

(400 g) Mechas de algodón o pabilos

Recipientes de vidrio o cerámica

Esencia aromática o aceites (canela, vainilla, copal o cempasúchil)

(canela, vainilla, copal o cempasúchil) Colorante natural o artificial

Palitos de madera y pinzas de cocina

Procedimiento:

Derrite la cera en una olla a "baño maría" hasta que esté completamente líquida. La cantidad recomendable es al menos 400 gramos para tener piezas suficientes.

en una olla a "baño maría" hasta que esté completamente líquida. La cantidad recomendable es al menos para tener piezas suficientes. Agrega la esencia aromática seleccionada y mezcla con los palitos para integrar bien los ingredientes, puedes añadir unas gotas de colorante artificial para darle un tono único y personalizado.

seleccionada y mezcla con los palitos para integrar bien los ingredientes, puedes añadir unas gotas de para darle un tono único y personalizado. Coloca la mecha o pabilo en el centro del recipiente, sujetándola con las pinzas para que se mantenga firme.

en el centro del recipiente, sujetándola con las pinzas para que se mantenga firme. Vierte la cera caliente en un molde o recipiente de vidrio con cuidado y deja reposar hasta que se enfríe y solidifique.

en un molde o recipiente de vidrio con cuidado y deja reposar hasta que se enfríe y solidifique. Corta el exceso de la mecha y decora el contenedor si los deseas. Añade cintas, flores de cempasúchil secas o símbolos alusivos al Día de Muertos.

Las velas forman parte esencial de las ofrendas en Día de Muertos. Foto: Especial.

¿Qué significado tienen las velas en la ofrenda?

Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote, mientras que en la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas: velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa "la luz", la fe, la esperanza. La vela es guía, con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada.

En varias comunidades indígenas cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. Si los cirios o los candeleros son morados, es señal de duelo; y si se ponen cuatro de éstos en cruz, representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino a casa.

