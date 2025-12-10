Día de la Virgen de Guadalupe: ¿abrirán los bancos el próximo 12 de diciembre? Esto se sabe

El 12 de diciembre México conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones religiosas más emblemáticas del país. En esta fecha, millones de fieles visitan la Basílica de Guadalupe o participan en ceremonias locales para honrar a la Morenita del Tepeyac.

12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Foto: Alberto González y Efrain Espinoza / EL UNIVERSAL

Debido a la relevancia de la fecha, es común que surjan dudas sobre qué servicios operarán con normalidad y cuáles podrían presentar cambios.

Entre las preguntas más frecuentes está si los bancos abrirán ese día, especialmente para quienes necesitan realizar trámites presenciales o llevar a cabo operaciones que no pueden resolver en línea. Para despejar esta duda y ayudar a las personas a planificar sus actividades, a continuación te decimos cómo operan las instituciones bancarias durante esta celebración.

¿Los bancos abrirán el 12 de diciembre?

El próximo viernes 12 de diciembre, las instituciones bancarias no operarán con normalidad, pero el cierre no se debe a la celebración guadalupana. Ese día se conmemora el Día del Empleado Bancario, una fecha oficial reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El próximo viernes 12 de diciembre, las instituciones bancarias no operarán con normalidad. Foto: Especial

Sin embargo, pese al cierre de sucursales, los usuarios podrán seguir utilizando más de 60 mil cajeros automáticos, así como los servicios de banca digital y la atención telefónica, por lo que las operaciones básicas continuarán disponibles sin interrupciones.

El próximo viernes 12 de diciembre será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



☑️ Toma precauciones y prevé tus operaciones. #CalendarioCNBV 📅 https://t.co/mfdZT4VzDi pic.twitter.com/Kj6JuEBTks — CNBV (@cnbvmx) December 8, 2025

Origen de la celebración a la Virgen de Guadalupe

La devoción al 12 de diciembre se remonta al año 1531, cuando, de acuerdo con la tradición católica, la Virgen María se apareció en cuatro ocasiones al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac.

El origen de la celebración a la Virgen de Guadalupe se remonta al año 1531. Foto: Germán Espinosa EL UNIVERSAL

Cuenta la historia que, durante una mañana fría, mientras Juan Diego se dirigía a Tlatelolco, se encontró con la aparición de la Virgen, quien se presentó como “la perfecta Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios”. Ella le pidió llevar un mensaje al obispo Juan de Zumárraga para solicitar la construcción de un templo en ese lugar.

Ante la duda del obispo, la Virgen instruyó a Juan Diego recoger flores en la cima del Tepeyac, algo aparentemente imposible debido al invierno. Sin embargo, allí encontró un conjunto de flores frescas y hermosas. Las guardó en su tilma para mostrarlas al obispo y, al desplegarla, ocurrió el milagro: además de las flores, quedó impresa en el ayate la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Conoce el origen de la celebración a la Virgen de Guadalupe. Foto: Luis Camacho / El Universal

Este acontecimiento convenció al obispo y dio inicio a la construcción del primer santuario guadalupano, que con el paso del tiempo se convertiría en un símbolo profundo de fe, identidad y unidad para el pueblo de México.

