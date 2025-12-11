Día de la Virgen de Guadalupe: ¿a qué hora se le cantan las mañanitas a la morenita del Tepeyac?

En México el 12 de diciembre se celebra a la Virgen de Guadalupe, un símbolo de fe que es venerado en todo el mundo. Cada año, miles de peregrinos de toda la república llegan al cerro del Tepeyac con el objetivo de presenciar las tradicionales "Mañanitas" a la Virgen.

Esta jornada especial se lleva a cabo desde el 11 de diciembre, iniciando con una misa solemne dirigida a la Virgen, homenajes y posteriormente se le ofrece una pequeña serenata con las tradicionales “Mañanitas” y otras canciones como el “Himno Guadalupano”.

Guadalupanos de todo México llenan la Basílica, para cantar las mañanitas a la Virgen

¿A qué hora se le cantan las mañanitas a la morenita del Tepeyac?

Este jueves 11 de diciembre a partir de las 23:00 horas iniciarán las transmisiones de la ceremonia en honor a la Virgen en diversas plataformas y cadenas televisivas, donde se presentará el acto solemne, la serenata y continuará con la celebración de la eucaristía.

De acuerdo con la programación oficial de los Festejos Guadalupanos 2025, las “Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe se realizarán en punto de las 12:00 horas, ante miles de peregrinos llenos de devoción.

¿Por qué se celebra la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre?

De acuerdo con la religión católica, en esta fecha se conmemora la última aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego; quien en 1531 le encomendó un 9 de diciembre, llevar el mensaje al Fray Juan de Zumárraga, pidiendo la construcción de una iglesia en el Tepeyac, lugar donde se había manifestado.

Ante la duda del Obispo, posteriormente el 12 de diciembre la Virgen volvió a aparecerse y le pidió a Juan Diego subir al cerro del Tepeyac para recoger flores como una prueba de su petición, ya que durante el invierno era imposible que floreciera algo en la zona.

Con las flores recolectadas en su tilma, Juan Diego se dirigió nuevamente con Obispo para presentar las pruebas de la aparición mariana, pero al abrir su tilma, no solo se revelaron las flores, sino que también apareció la imagen impresa de la Virgen de Guadalupe, un hecho milagroso que es recordado en este día.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica. Foto: Ariel Ojeda

