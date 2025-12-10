Más Información

Jóvenes Construyendo el Futuro aumenta apoyo económico en 2026 ¿qué cantidad recibirán los beneficiarios?

¿Cómo hacer tu propia corona de Navidad con materiales económicos y fáciles de conseguir?

Así debes lavar las alfombras de tu baño para eliminar la humedad y malos olores

Beca Benito Juárez: estos son los documentos que debes llevar al recoger tu tarjeta

Superman y Spider-Man se unen en histórico crossover: estos son los guionistas y artistas detrás del comic

La iniciativa impulsada por el Gobierno de México, continuará durante el 2026 con su objetivo de combatir el desempleo y brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes adquieran experiencia laboral, ahora con un que dará el programa.

Jóvenes Construyendo el Futuro fue creado para beneficiar a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo, además de brindar capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses, a cambio les otorga a los beneficiarios una beca mensual y seguro médico.

Conoce cuales son los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar
Jóvenes Construyendo el Futuro aumenta apoyo económico en 2026

Anteriormente, el apoyo económico que recibían los beneficiarios era de $8,480 pesos, sin embargo, con el aumento al salario mínimo del 13% para el 2026, el programa aumentará la cantidad que otorga.

Recientemente se concluyó el periodo de postulaciones en la plataforma, donde los candidatos que se encuentran dados de alta en el programa dieron el primer paso para acercarse a las empresas o centros de trabajo que son parte de la iniciativa.

El proceso continuará con la vinculación para seleccionar a los aprendices en cada una de las vacantes que fueron publicadas y, a este nuevo grupo de beneficiarios, así como a los que ya se encuentran inscritos al programa; a partir del 1 de enero, el apoyo económico que recibirán será de $9,582 pesos.

