Jóvenes Construyendo el Futuro aumenta apoyo económico en 2026 ¿qué cantidad recibirán los beneficiarios?

La iniciativa impulsada por el Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro continuará durante el 2026 con su objetivo de combatir el desempleo y brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes adquieran experiencia laboral, ahora con un aumento en el apoyo económico que dará el programa.

Jóvenes Construyendo el Futuro fue creado para beneficiar a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo, además de brindar capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses, a cambio les otorga a los beneficiarios una beca mensual y seguro médico.

Leer también: Beca Benito Juárez: estos son los documentos que debes llevar al recoger tu tarjeta

Conoce cuales son los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar

Jóvenes Construyendo el Futuro aumenta apoyo económico en 2026

Anteriormente, el apoyo económico que recibían los beneficiarios era de $8,480 pesos, sin embargo, con el aumento al salario mínimo del 13% para el 2026, el programa aumentará la cantidad que otorga.

Recientemente se concluyó el periodo de postulaciones en la plataforma, donde los candidatos que se encuentran dados de alta en el programa dieron el primer paso para acercarse a las empresas o centros de trabajo que son parte de la iniciativa.

El proceso continuará con la vinculación para seleccionar a los aprendices en cada una de las vacantes que fueron publicadas y, a este nuevo grupo de beneficiarios, así como a los que ya se encuentran inscritos al programa; a partir del 1 de enero, el apoyo económico que recibirán será de $9,582 pesos.

¡@JovConFuturo aumenta su apoyo económico para 2026!



🎉 Las y los aprendices recibirán $9,582 durante su capacitación en centros de trabajo.



El @GobiernoMX está comprometido con el bienestar y el acceso al trabajo para las juventudes. 👷🏻‍♀️👷🏻‍♂️



👉 https://t.co/xh2pDdNLjz pic.twitter.com/q8yJXsjigG — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 5, 2025

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs