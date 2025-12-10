Beca Benito Juárez: estos son los documentos que debes llevar al recoger tu tarjeta

Durante esta temporada la Beca Benito Juárez y la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentran haciendo la entrega de tarjetas a los beneficiarios que se incorporaron recientemente al programa.

La Beca Universal Benito Juárez ofrece un apoyo de $1,900 pesos durante los cinco bimestres del ciclo escolar anual para los estudiantes que cursan el bachillerato en escuelas públicas con un máximo de 40 meses de apoyo para que los alumnos concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Por otro lado, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que no están estudiando o no cuentan con un empleo y brinda capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses, a cambio de ello el gobierno otorga una beca mensual de $8,480 pesos y durante el 2026 aumentará a $9,582 pesos.

Tips infalibles para cuidar tu tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar

¿Qué debo llevar al recoger la tarjeta de la beca del bienestar?

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, es la parte donde termina el proceso de inscripción a los programas, ya que a través de este plástico los beneficiarios recibirán el apoyo económico que les corresponde de manera directa y sin intermediarios.

Al recogerla, los interesados deberán acudir con la documentación que los acredite como titulares de la tarjeta y se recomienda que junten sus documentos con tiempo para que la entrega sea rápida.

Documentos:

INE (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

En el caso del apoyo para los estudiantes de nivel medio superior, cabe destacar que algunos de los nuevos beneficiarios aún no son mayores de edad, por lo que deberán llevar la documentación de sus tutores.

Documentos beneficiario:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Documentos del padre o tutor:

INE (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

📢 ¡Está en marcha la entrega de tarjetas del @bbienestarmx para nuevas y nuevos becarios de educación media superior y superior! 💳



👩🏻‍🎓 Si te registraste a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, ya comenzó la entrega. Estos son los documentos que debes llevar. pic.twitter.com/HWoBQbmpv6 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 9, 2025

