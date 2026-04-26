Día 3 de la CCXP México 2026: los mejores momentos que dejó el último día de la convención

La jornada de clausura de la CCXP México 2026 consolidó cuatro días de experiencias inmersivas (incluyendo la Spoiler Night) que transformaron el recinto en el epicentro de la cultura pop mundial.

Entre filas largas y gran expectativa; así se vivió el último día de la CCXP México 2026. Foto: Andrea Oliva

Este domingo, los fanáticos vivieron las últimas horas del evento entre largas filas para dinámicas exclusivas, lanzamientos de productos de edición limitada y la oportunidad de ver de cerca a las figuras más esperadas del cine y la televisión en el Omelete Stage by Dos Equis.

El furor del coleccionismo y la exclusividad en los pasillos

Uno de los motores principales de este último día fue el mercado de coleccionables. La marca Pop Mart destacó con la presentación de su figura Labubu en una edición especial conmemorativa del Mundial, atrayendo a cientos de entusiastas. Asimismo, firmas como Panini, Little Caesars, Funko Pop captaron la atención del público; esta última generó gran expectativa con la revelación de las figuras de Toy Story, cuya nueva película llegará próximamente a las salas de cine.

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La marca Pop Mart presentó su nueva figura Labubu, conmemorativa de la Copa del Mundo 2026; mientras que Funko mostró su nueva figura de Toy Story. Foto: Andrea Oliva

Los asistentes compartieron que la experiencia de este año se sintió más dinámica. "He venido los tres años y noto que los stands ahora son más minimalistas, pero con más actividades", señaló uno de los visitantes durante las últimas horas de la convención. Para muchos, el "tesoro del día" consistió en completar colecciones de pines en stands como el de Cheetos, o conseguir mangas y stickers que solo estaban disponibles durante este fin de semana.

Estrellas internacionales y el arte del cosplay

El Omelete Stage fue el escenario donde la emoción alcanzó su punto máximo. Los seguidores de la televisión celebraron la presencia del elenco que protagonizará el nuevo spin-off de The Big Bang Theory, titulado "Stuart Fails To Save The World", compartiendo anécdotas sobre la expansión de este universo.

No obstante, la participación más ovacionada fue la de Milly Alcock, la nueva Supergirl, quien junto a su director presentó avances de la próxima producción de DC, reafirmando el peso de México en las giras promocionales globales.

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La actriz Milly Alcock, quien protagoniza a Supergirl, causó conmoción durante su participación en el Omelette Stage. Foto: Andrea Oliva

Por su parte, el talento local brilló a través del cosplay. Personajes icónicos como la "Llama de Fortnite" (una pieza laboriosa fabricada totalmente en papel que tomó una semana de trabajo) y la "Banana" de la misma franquicia, se convirtieron en los favoritos para las fotografías.

A pesar de que los participantes solicitaron a los organizadores recuperar espacios de espera interiores para proteger sus trajes del sol o la lluvia, calificaron la edición con un puntaje de entre 8 y 9, destacando la importancia de la interacción con otros fans y el crecimiento del talento internacional invitado.

Los cosplay fueron un factor importante en el color del evento; uno de los personajes presente fue la característica llama del videojuego Fortnite. Foto: Andrea Oliva

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