CCXPMX26: El legado de Kalimán; los trazos de Pegaso y Salvador Velázquez para las nuevas generaciones

Dos de los artistas responsables de mantener vigente la imagen del héroe más icónico de México revelan cómo adaptan la filosofía de la serenidad a las tendencias visuales actuales.

En el marco de la CCXP México 2026, la figura de Kalimán resurge no solo como un recuerdo de la radio y las historietas clásicas, sino como un símbolo de resistencia cultural. Rodolfo Pérez García (conocido artísticamente como Pegaso) y Salvador Velázquez, ilustradores actuales del personaje, comparten los desafíos de reinterpretar a un héroe cuya fuerza reside en el control mental y la templanza.

Según los artistas, el mayor reto profesional ha sido rendir honor al trabajo de maestros fundadores como Leopoldo Zea Salas, integrando al mismo tiempo herramientas digitales que permitan a Kalimán conectar con un público joven que no necesariamente creció con las radionovelas.

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Los artistas explicaron los retos de mantener el legado de Kalimán, el héroe mexicano. Foto: Andrea Oliva

La mirada de la templanza: el desafío anatómico de un héroe espiritual

Para Pegaso y Velázquez, la construcción visual de Kalimán va más allá de la musculatura. De acuerdo con Rodolfo Pérez García, existe un rasgo anatómico que es innegociable para que el personaje sea reconocido por las nuevas generaciones: los ojos. En ellos debe reflejarse la calma, la paciencia y esa templanza necesaria para enfrentar situaciones adversas. Esta característica (que imita la mirada profunda de ciertos animales) es lo que proyecta su lema eterno de "serenidad y paciencia".

Salvador Velázquez coincide en que la anatomía debe ser congruente con una filosofía muy humana. A diferencia de otros superhéroes cuya identidad se basa en la fuerza física, en Kalimán la prioridad es la mentalidad fuerte. Los artistas señalan que, al recibir el encargo, sintieron el peso de un icono que ha vivido en la imaginación de millones. Velázquez describe el proceso como una meta profesional cumplida con respeto, buscando que el diseño de los antagonistas represente la oscuridad y la violencia que contrastan con la "energía positiva" y la "luz" que emana del protagonista.

Evolución estética y la conquista de nuevos lectores

La transición de las técnicas tradicionales a las digitales ha permitido una fusión de estilos. Velázquez menciona que la editorial les otorga la apertura para imprimir su propio sello, buscando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. En cuanto a Solín, el fiel compañero, el diseño ha evolucionado para transmitir una inocencia pura a través de expresiones y movimiento corporal, funcionando como el reflejo perfecto de un aprendiz frente a su maestro.

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Los ilustradores buscan conectar con las nuevas generaciones a través del formato digital. Foto: Instagram @salvadorvelazquez.art

De acuerdo con la visión de los ilustradores, la vigencia de Kalimán radica en su actitud ante la vida. El reto actual, tanto para artistas como para guionistas, es demostrar que un personaje noble y tranquilo no es anticuado. Al comparar la relevancia de figuras globales con la del héroe mexicano, los autores subrayan que la clave para atraer a los jóvenes es encontrar el arco argumentativo correcto.

Para Pegaso, quien suma cinco décadas de trayectoria, la representación de personajes con una conexión profunda con su paz interior sigue siendo una herramienta poderosa de comunicación visual que se arraiga en la juventud cuando se logra conectar con su filosofía.

El arte como puente generacional

La labor de Pegaso y Salvador Velázquez no se limita a la actualización de un diseño; se trata de la preservación de un patrimonio cultural que ha mutado del papel a lo digital sin perder su alma.

La identidad del héroe mexicano se basa en una mentalidad fuerte. Foto: Instagram @salvadorvelazquez.art

De acuerdo con Salvador Velázquez, la vigencia de Kalimán es tal que, si los jóvenes se dan la oportunidad de conectar con él, el personaje se arraigaría con fuerza en las nuevas generaciones debido a que la sociedad actual demanda, ahora más que nunca, esa forma de ver el mundo basada en la ecuanimidad y la inteligencia espiritual.

El paso de estos artistas por la CCXP México 2026 reafirma que, mientras exista el respeto por la esencia y la valentía para innovar en el trazo, el "Hombre Increíble" seguirá encontrando nuevos ojos en los cuales reflejar su eterna serenidad.

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