Detienen a alcalde de Tequila en Operación Enjambre: así funciona el operativo contra la corrupción y extorsión

La detención de Diego N, alcalde de Tequila, Jalisco, cimbró el escenario político nacional y colocó bajo escrutinio público a la Operación Enjambre, un dispositivo federal diseñado para desarticular redes de corrupción y extorsión desde el ámbito municipal.

El caso no solo exhibe presuntas prácticas ilícitas dentro de un ayuntamiento, sino que también revela el alcance de una estrategia que prioriza territorios con alto valor económico y simbólico.

De acuerdo con información oficial difundida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la detención se derivó de investigaciones prolongadas, sustentadas en denuncias ciudadanas y análisis de inteligencia financiera y operativa.

Detienen a Diego Rivera, edil de Tequila, Jalisco. Foto: Redes sociales

¿Qué es la Operación Enjambre y cómo actúa?

La Operación Enjambre no es un despliegue fortuito, sino una estrategia táctica coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), este modelo de "acción simultánea" busca anular la capacidad de reacción de las redes de protección institucional. A diferencia de los operativos tradicionales, el enfoque Enjambre utiliza meses de inteligencia técnica para obtener órdenes de aprehensión sólidas antes de movilizar a las tropas.

El funcionamiento del operativo se divide en tres etapas fundamentales:

Investigación de Gabinete: Se analizan flujos financieros y denuncias ciudadanas durante periodos que superan los 18 meses.

Se analizan flujos financieros y denuncias ciudadanas durante periodos que superan los 18 meses. Identificación de la Red de Apoyo: No solo se persigue al líder político, sino a directores de seguridad y policías municipales que actúan como brazo ejecutor.

No solo se persigue al líder político, sino a directores de seguridad y policías municipales que actúan como brazo ejecutor. Ejecución Contundente: Se realizan capturas en diversos puntos geográficos al mismo tiempo para evitar filtraciones de información.

Según reportes técnicos del Observatorio de Corrupción y Redes Criminales, este método permite "picar" simultáneamente en múltiples nodos de una estructura delictiva, garantizando que los funcionarios no utilicen su mando para bloquear la acción de la justicia.

Detienen a presidente municipal de Tequila, Jalisco. Foto: Especial

El caso Tequila y su impacto político y económico

La captura de Diego N ocurrió este 5 de febrero en el municipio de Tequila como resultado directo de la Operación Enjambre. Las autoridades federales lo señalan como presunto líder de una red de extorsión que operaba desde el Ayuntamiento y que afectaba a empresarios, comerciantes y actores clave de la industria tequilera.

Uno de los episodios más relevantes está relacionado con la empresa José Cuervo, a la que el gobierno municipal habría exigido alrededor de 60 millones de pesos en impuestos. La compañía calificó la cifra como desproporcionada en comparación con ejercicios fiscales anteriores, lo que detonó un conflicto que escaló hasta instancias estatales.

De acuerdo con estudios del World Justice Project, la extorsión institucionalizada a nivel municipal representa uno de los principales obstáculos para el estado de derecho en economías emergentes, al erosionar la confianza empresarial y distorsionar la competencia.

