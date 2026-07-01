La Calzada de Tlalpan (una de las arterias viales más importantes de la capital del país) se convirtió en el escenario de un tenso enfrentamiento físico cuando elementos de la policía metropolitana bloquearon el paso de familias de personas desaparecidas que realizaban un bloqueo de protesta.

A pesar de la coincidencia temporal con las festividades deportivas que congregaban a la población en otros puntos de la capital, las madres buscadoras decidieron visibilizar sus exigencias de justicia, encontrando un cerco de contención policial que derivó en empujones, agresiones y reclamos directos documentados por los propios asistentes.

Hoy no fueron fifis los que arrebataron mantas a la buscadoras, hoy fue la policía de CDMX. El maltrato fue miserable



Video @Somoselmedio pic.twitter.com/9uUyRHEyvR — Raúl Romero (@RaulRomero_mx) June 30, 2026

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El video, difundido de forma masiva en diversas plataformas de internet, capturó los instantes en que los agentes de seguridad empujan y encapsulan a los manifestantes, provocando la indignación de los usuarios, quienes denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza pública contra un sector vulnerable de la sociedad civil organizada.

Los testimonios de la agresión y la crisis de desapariciones en el país

La indignación colectiva aumentó tras la difusión del testimonio directo de una de las madres afectadas por el operativo policial, cuyo mensaje refleja la crisis humanitaria y el abandono institucional que perciben las familias. En el video, la afectada declara con evidente desesperación: "Los tres niveles de gobierno, en lugar de localizar a nuestros desaparecidos, que son más de 135 mil, pretenden también desaparecernos; pretenden desaparecer a las madres buscadoras mandándonos a sus gorilas, los cuales también están pagados con los impuestos de nosotros".

La manifestante enfatizó la agonía constante en la que viven desde el momento de la sustracción de sus seres queridos, detallando que la energía para seguir adelante proviene únicamente de la promesa de localización.

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Delia Ojeda, madre de Olin Hernando Vargas, joven desaparecido en el Ajusco, cuenta sobre las agresiones de la policía recibidas #hoy durante la manifestación de madres buscadoras previo al partido México-Ecuador.



Video: Eliana Gilet / Desinformémonos pic.twitter.com/Mp501rZm4F — Desinformémonos (@Desinformemonos) June 30, 2026

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Asimismo, los participantes de la protesta recriminaron que las autoridades manden personal a golpearlos en lugar de destinar esos recursos a las labores de investigación en campo.

"Tenemos que trabajar para que los funcionarios tengan un salario; es denigrante, esto es una situación vil y ruin que nos están haciendo", puntualizó la madre buscadora ante la cámara, señalando de forma directa la disparidad numérica, pues en el sitio se encontraban más servidores públicos que familiares de las víctimas.

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Hacia el cierre del metraje, entre gritos y empujones, las voces de alerta de los colectivos confirmaron la vulnerabilidad de los asistentes al exclamar textualmente: "¡La policía está agrediendo a papás buscadores!".

🚨La Red #RompeElMiedo documentó encapsulamientos por parte de integrantes de la @SSC_CDMX en Calz. de Tlalpan, a la altura del Metro Ermita, contra familiares buscadorxs y periodistas. Videos tomados en el lugar incluso revelan abuso de fuerza física.



📹@RetaAlMundial pic.twitter.com/73LMihLLZJ — Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) June 30, 2026

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