Tendencias | 01-07-26 | 19:28 | Actualizada | 01-07-26 | 19:28 |

La cuenta regresiva hacia la ha comenzado y, a poco menos de un mes de su transmisión, el creador de contenido Ibai Llanos confirmó a los primeros .

El evento más viral de Twitch que combina el mundo del deporte y el entretenimiento digital se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja en Sevilla, España y será trasmitido en todo el mundo a través de redes sociales.

Este año, el torneo estará conformado por 20 participantes y entre las peleas que levantarán revuelo en las plataformas digitales estará la de Samy Rivers vs. RoRo Bueno, la leyenda de YouTube "Fernanfloo" y el streamer español "Yo Soy Plex" y el duelo entre el streamer Juan Alberto "IlloJuan" y el youtuber David Cánovas Martínez "The Grefg".

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La Velada del Año se llevará a cabo el próximo 25 de julio. Foto: Twitch @ibai
La Velada del Año se llevará a cabo el próximo 25 de julio. Foto: Twitch @ibai

Lista oficial de los artistas que se presentarán la Velada del Año 6

Como ya es tradición en la Velada del Año, entre cada combate se presenta un artista para levantar el ánimo entre el público presente. La cartelera de shows es internacional y este 2026 no será excepción, pues se han confirmado los primeros 5 artistas:

  • Anuel AA
  • Bad Gyal
  • Yandel
  • Juanes
  • La Pantera y Lucho RK

Asimismo, Ibai aclaró que aún faltan 5 artistas más que aparecerán como actos sorpresa a lo largo del evento, incluso reveló que podrían aparecer también acompañando a los streamers en su entrada.

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