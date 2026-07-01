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La cuenta regresiva hacia la Velada del Año 6 ha comenzado y, a poco menos de un mes de su transmisión, el creador de contenido Ibai Llanos confirmó a los primeros 5 artistas que se presentarán en el torneo de boxeo español.
El evento más viral de Twitch que combina el mundo del deporte y el entretenimiento digital se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja en Sevilla, España y será trasmitido en todo el mundo a través de redes sociales.
Este año, el torneo estará conformado por 20 participantes y entre las peleas que levantarán revuelo en las plataformas digitales estará la de Samy Rivers vs. RoRo Bueno, la leyenda de YouTube "Fernanfloo" y el streamer español "Yo Soy Plex" y el duelo entre el streamer Juan Alberto "IlloJuan" y el youtuber David Cánovas Martínez "The Grefg".
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Lista oficial de los artistas que se presentarán la Velada del Año 6
Como ya es tradición en la Velada del Año, entre cada combate se presenta un artista para levantar el ánimo entre el público presente. La cartelera de shows es internacional y este 2026 no será excepción, pues se han confirmado los primeros 5 artistas:
- Anuel AA
- Bad Gyal
- Yandel
- Juanes
- La Pantera y Lucho RK
Asimismo, Ibai aclaró que aún faltan 5 artistas más que aparecerán como actos sorpresa a lo largo del evento, incluso reveló que podrían aparecer también acompañando a los streamers en su entrada.
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