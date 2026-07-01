La cuenta regresiva hacia la Velada del Año 6 ha comenzado y, a poco menos de un mes de su transmisión, el creador de contenido Ibai Llanos confirmó a los primeros 5 artistas que se presentarán en el torneo de boxeo español.

El evento más viral de Twitch que combina el mundo del deporte y el entretenimiento digital se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja en Sevilla, España y será trasmitido en todo el mundo a través de redes sociales.

Este año, el torneo estará conformado por 20 participantes y entre las peleas que levantarán revuelo en las plataformas digitales estará la de Samy Rivers vs. RoRo Bueno, la leyenda de YouTube "Fernanfloo" y el streamer español "Yo Soy Plex" y el duelo entre el streamer Juan Alberto "IlloJuan" y el youtuber David Cánovas Martínez "The Grefg".

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La Velada del Año se llevará a cabo el próximo 25 de julio. Foto: Twitch @ibai

Lista oficial de los artistas que se presentarán la Velada del Año 6

Como ya es tradición en la Velada del Año, entre cada combate se presenta un artista para levantar el ánimo entre el público presente. La cartelera de shows es internacional y este 2026 no será excepción, pues se han confirmado los primeros 5 artistas:

Anuel AA

Bad Gyal

Yandel

Juanes

La Pantera y Lucho RK

Asimismo, Ibai aclaró que aún faltan 5 artistas más que aparecerán como actos sorpresa a lo largo del evento, incluso reveló que podrían aparecer también acompañando a los streamers en su entrada.

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🚨 SE ACABO LA ESPERA, IBAI ANUNCIA LOS ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO VI:



— Anuel AA

— Bad Gyal

— Yandel

— Juanes

— La Pantera y Lucho RK pic.twitter.com/EjKa4FF668 — Info Velada (@veladaviral) July 1, 2026

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