El reestreno en cines de la película "Volver al Futuro" por su 40 aniversario, se encuentra en tendencia, pues los fans mexicanos de la saga además de celebrar las proyecciones especiales, se encuentran ansiosos por obtener la palomera que lanzó Cinemex en forma del icónico DeLorean.

El próximo 23 de octubre, el filme dirigido por Robert Zemeckis y producido por Steven Spielberg, volverá a la pantalla grande para celebrar 40 años de historia, donde ha marcado a más de una generación con las aventuras de “Marty McFly” y “El Dr. Emmett Brown” (Doc Brown).

El éxito de esta película ha dejado una huella imborrable en la cultura pop con memorables escenas, un vestuario inconfundible y novedosos artículos que se han quedado en el imaginario colectivo como una representación de la estética de la cinta; como la patineta con aerodeslizador, los snickers auto-ajustables y el DeLorean, el auto que se convirtió en máquina del tiempo y el pilar principal en la saga.

Volver al Futuro cumple 40 años. Foto: Archivo El Universal

¿Cuánto cuesta la palomera coleccionable de “Volver al Futuro” de Cinemex?

La palomera lanzada por Cinemex en forma de DeLorean, se volvió una de las más deseadas entre los coleccionistas, pues en redes sociales decenas de internautas han elogiado su aspecto, asegurando que este modelo es una de las palomeras más bonitas del 2025.

El artículo salió a la venta el pasado el 21 de octubre, de acuerdo con las redes sociales de Cinemex, solo se venderá con el “Combo Máquina del Tiempo”, el cual tiene un precio de $599.00 pesos y contiene la réplica del DeLorean, unas palomitas medianas y dos refrescos medianos.

Conoce el precio del "Combo Máquina del Tiempo" en Cinemex. Foto: Cinemex

La figura de colección cuenta con luces que prenden y apagan, es manual y al abrir las dos puertas de auto sobresale el recipiente rectangular donde van las palomitas, además, las llantas pueden cambiar de dirección. para que se quede fija.

