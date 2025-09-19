¿Cuándo saldrá la película "El verano en que me enamoré"? Esto se sabe

La serie de Amazon Prime Video, basada en los libros del mismo nombre, "El verano en que me enamoré" -The Summer I Turned Pretty, en inglés-, se ha convertido en una de las más relevantes para la casa productora y plataforma de streaming.

Con la llegada del fin de la tercera y última temporada de "El verano en que me enamoré", se ha revelado que la historia creada por Jenny Han, que pasó de ser un éxito de nicho a todo un fenómeno global, tendrá una película.

Durante la alfombra roja por el final de la tercera temporada, celebrada en París el pasado miércoles 17 de septiembre, los productores y creadores de esta franquicia revelaron que "El verano en que me enamoré" tendrá una película, la cual brindará un cierre total a la historia de Belly y los hermanos Conrad y Jeremiah Fisher.

El anuncio fue hecho en la alfombra roja del evento por el fin de la tercera temporada, en París. Foto: Instagram @thesummeriturnedpretty

Esto se sabe de la película de "El verano en que me enamoré"

¿De qué tratará "El Verano en que me enamore: La película"?

Aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama de la nueva película, sin embargo, queda claro que seguirá la historia y el viaje final de Belly.

Jenny Han ha compartido: "Aún queda un gran hito en el viaje de Belly, y pensé que solo una película podría darle la relevancia que merece. Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible que comparta este capítulo final con los fans”.

¿Cuándo se estrenará la película de "El verano en que me enamoré"?

A dos días del anuncio sobre la puesta en marcha de esta producción, ni la creadora de la historia ni los productores del largometraje han revelado una fecha de estreno para la película, sin embargo, no sería de extrañar que llegara en algún punto del 2026 o a inicios del 2027.

Los tres actores, quienes interpretan a Belly, Conrad y Jeremiah, en la alfombra roja tras el anuncio. Foto: Instagram @thesummeriturnedpretty

¿Quién formará parte del elenco de la película de "El verano en que me enamoré"?

Tras el anuncio, queda más que claro que Lola Tung, quien interpreta a Belly, regresará para la nueva película.

Asimismo, se puede predecir la aparición de Christopher Briney, como Conrad, y de Gavin Casalegno, dando vida nuevamente a Jeremiah, sin embargo, su participación no se ha confirmado.

