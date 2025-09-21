¿Cuándo es la tercera Venta Nocturna Liverpool 2025? Esto se sabe

La famosa cadena mexicana de tiendas departamentales, Liverpool, ha anunciado oficialmente la realización de su tercera venta nocturna del año.

También conocidos como "La Nocturna de Liverpool", estos eventos son periodos de promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda.

En esta ocasión, la empresa pondrá diversas ofertas en una gran variedad de productos para celebrar el aniversario de la tienda.

Durante la venta nocturna por el aniversario de la empresa, todas las sucursales Liverpool tendrán una gran variedad de promociones y descuentos. Foto: Archivo/ Cuartoscuro

¿Cuándo es la siguiente venta nocturna Liverpool 2025?

La tercera venta nocturna de Liverpool en el 2025 será del viernes 3 al domingo 5 octubre.

Durante este fin de semana, en todas las sucursales Liverpool del país se tendrá acceso a las ofertas y descuentos especiales.

A pesar de titularse "La Nocturna de Livepool", se puede comprar en cualquier momento del día, durante los días señalados. Es decir, desde que la tienda abre hasta su cierre en el horario habitual, que es de 11 am a 9 pm, o en cualquier momento del día y la noche si se compra desde la app Liverpool Pocket o en su página web: liverpool.com.mx.

¿Qué departamentos tendrán descuentos en la venta nocturna del 3 al 5 de octubre?

Durante el periodo mencionado, las promociones y descuentos aplicarán para diferentes departamentos, entre los más destacados se encuentran:

Moda para mujer y hombre

Calzado

Ropa y artículos para niñas y niños

Accesorios

Línea blanca

Deportes

Electrónica

Muebles y hogar

La empresa puntualizó que todas las promociones se mantendrán vigentes durante los tres días de la venta nocturna, sin la posibilidad de extenderse más allá de las fechas establecidas.

Los descuentos en el departamento de Línea Blanca son unos de los más esperados. Foto: Freepik

¿Cuándo será la última venta nocturna Liverpool 2025?

La cuarta y última venta nocturna de Liverpool en 2025 llegará el primer fin de semana de diciembre, justo a tiempo para las celebraciones navideñas.

