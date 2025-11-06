Hoy, 6 de noviembre, se celebran diversos eventos conmemorativos importantes que se deben de reconocer. Los temas mencionados están relacionados con el ciberbullying, medio ambiente, enfermedades virales, instrumentos, etc.

Estas fechas tienen el objetivo de concientizar a las personas sobre temas relacionados con lo social, político, vida silvestre, personajes famosos, entre muchos otros.

Te compartiremos algunos de los actos conmemorativos que surgieron en un día como hoy.

¿Cuáles son las efemérides de este 6 de noviembre?

Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar incluido el ciberacoso

Imagen: Unsplash

De acuerdo con la UNESCO, este día tiene como objetivo convocar a las familias, personas cercanas, miembros de las comunidades educativas, autoridades educativas y diversos sectores a participar en la prevención de todas las formas de violencia, para promover entornos de aprendizaje seguros.

El ciberbullying, la violencia escolar, y entre otros, constituyen una violación de los derechos a la educación, la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Este año el tema principal es Mente Digital: Aprender a cuidarse en la era tecnológica, ya que con los avances del mundo digital y la inteligencia artificial buscan erradicar los riesgos de la violencia en línea.

Se sabe que aproximadamente el 58% de las niñas y jóvenes enfrentan acoso en línea, por otro lado, los estudiantes migrantes sufren odio y exclusión en internet.

Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos

Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Las Naciones Unidas indican que el propósito de este día es visibilizar el medio ambiente, que muchas veces es una víctima olvidada de las guerras y los conflictos armados.

Ya que en las guerras se ven totalmente agraviados: pozos de agua contaminados, cultivos quemados, bosques talados, suelos envenenados y animales sacrificados.

Por eso es importante que las Naciones Unidas garanticen la preservación del medio ambiente donde sea parte de las estrategias de prevención de conflictos y mantenimiento de la paz.

Día Mundial de la Preservación Digital

Crédito: Ilustración generada con DALL·E / OpenAI (2025), libre de copyright.

Según el sitio web “diainternacionalde”, menciona que el Día Mundial de la Preservación Digital se celebra cada primer jueves de noviembre, y tiene como propósito concientizar a la población sobre la preservación del legado digital de la humanidad.

Por otro lado, también busca visibilizar los desafíos que enfrenta la preservación digital desde una perspectiva cultural, estratégica y tecnológica.

Día contra el paludismo en las Américas

Foto: Archivo

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) hace un llamado a los países endémicos, a los líderes locales y a los socios antimalaria a crear una estrategia para ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento para la eliminación de la malaria por P. falciparum.

La malaria es una enfermedad mortal que se transmite a través de la picadura de los mosquitos Anopheles que están infectados con parásitos Plasmodium.

Algunos de los síntomas son: fiebre, vómitos, sudoración, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, convulsiones en casos severos, así como dificultad para respirar, entre otros.

Día Mundial Del Saxofón

Foto: Captura de video

El sitio web del “Instituto de Comunicación Social” menciona que cada 6 de noviembre la intención del Día Mundial del Saxofón es celebrar el natalicio de su creador Adolphe Sax, músico y fabricante de instrumentos belga, quien popularizó el jazz gracias al saxofón.

Se cree que el saxofón se inspiró en el clarinete, por lo que su creador tuvo la idea de querer combinar el sonido acústico que produce un instrumento de madera con uno de metal.

