Credencial para Servicio Universal de Salud: ¿cuándo inicia y quiénes se pueden registrar?

Durante la conferencia matutina del martes 20 de enero, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, informó sobre la implementación de un nuevo mecanismo de identificación en materia sanitaria.

De acuerdo con el funcionario, este esquema se concretará mediante la credencial para el Servicio Universal de Salud, un documento cuyo objetivo principal será acreditar el derecho constitucional a la atención médica y agilizar el acceso a los servicios del sistema público de salud.

Ésta será emitida en formato físico y digital, ambos con la misma validez oficial. Podrá utilizarse para recibir atención médica en diversas instituciones gubernamentales, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar, los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las áreas de salud de las Fuerzas Armadas.

Fechas de inicio del registro por entidad

El registro para la credencial de salud se realizará de forma escalonada por entidades federativas. A partir del 2 de marzo, el trámite iniciará en: Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Posteriormente, desde el 23 de marzo, el registro estará disponible en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

¿Quiénes podrán realizar el trámite?

Según lo informado por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el registro de la credencial para el Servicio Universal de Salud estará abierto tanto para personas adultas como para menores de edad. En el caso de estos últimos, el trámite deberá realizarse en compañía de madres, padres o tutores legales.

El proceso se organizará conforme a un orden alfabético, esquema utilizado en otros programas sociales federales. Sin embargo, se precisó que los menores de edad podrán ser registrados junto con sus tutores, aun cuando la letra inicial de su nombre no coincida con el día asignado.

La atención para realizar el trámite se brindará de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en los módulos de registro que serán habilitados para este fin.

Datos que contendrá la credencial

La credencial de salud incluirá información básica de identificación personal necesaria para el registro y la validación de derechos. Entre los datos que contendrá se encuentran:

Nombre completo

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Sexo

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad

