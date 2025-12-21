Corona de Adviento 2025: ¿qué significado tiene el cuarto domingo?

Este domingo 21 de diciembre, una tradición antigua pero muy significativa, que marca la cuenta regresiva para la Navidad, llega a su fin: la corona de Adviento.

A pesar de tener sus orígenes en tradiciones religiosas, este clásico adorno navideño se ha convertido en un importante ritual para millones de hogares de todo el mundo.

Ya sea que se interprete como un símbolo de pausa en fechas que parecen estar llenas de prisas, o una invitación para pasar tiempo en comunidad y reflexionar sobre el año que termina, esta costumbre representa valores importantes como la esperanza, la paz, el amor y la alegría.

Lee también Envoltura de regalos con papel reciclado en CDMX: dónde y cuándo estará disponible

La corona de Adviento es un símbolo representativo de la época navideña. Foto: Canva

¿Qué significado tiene el cuarto domingo de Adviento?

Este 21 de diciembre se conoce también como el cuarto y último domingo de Adviento del 2025, por ende, este día también debe encenderse la cuarta vela de la corona de Adviento.

La importancia de este periodo previo a la Navidad radica en la preparación espiritual por la que se pasa en la camino progresivo que lleva a celebrar el nacimiento de Jesús, y cada vela significa la luz que va "disipando las tinieblas" y "disminuyendo la oscuridad".

Dado que las fechas pasadas ya se celebró la esperanza, la paz y la alegría, este último domingo de Adviento se centra en festejar el amor.

Lee también ¿Depresión invernal o falta de vitamina D? Conoce las claves para identificar este padecimiento, según experto

Aunque la tradición es que las velas sean moradas, rosa y blanca, pueden ser de cualquier color. Foto: Canva

En la tradición católica y cristiana de este periodo, este 21 de diciembre representa el amor de Dios que se verá manifestado en la encarnación de Jesús, la esperanza y la cercanía de la Natividad.

Esta última vela, del amor, simboliza que Dios nos ama infinitamente y que el amor es el centro de la fe y de la Navidad, llamándonos a vivir ese amor y compartirlo.

También te interesará:

¿Qué es el síndrome del gato solitario? Conoce sus principales características y cómo evitarlo

Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

¿Tu gato deja la lengua de fuera? Conoce el tierno significado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu