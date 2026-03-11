Contingencia Ambiental en CDMX; estas son las medidas clave para proteger tu salud ante la mala calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, junto con las medidas correspondientes.

El objetivo es reducir la exposición de la población a la mala calidad del aire, prevenir posibles afectaciones a la salud y disminuir la emisión de contaminantes en la región.

Aunado a ello, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informa que, derivado de la revisión de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire, se observa que el sistema de circulación anticiclónica mantiene su influencia en el centro del país, la estabilidad atmosférica seguirá siendo moderada a fuerte y la radiación solar será intensa y continua sobre el Valle de México.

Asimismo, la temperatura incrementará rápidamente en horas del día, alcanzando la máxima entre los 28 y 29 Celsius.

Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Medidas clave para proteger tu salud ante la mala calidad del aire

En tanto, el organismo recordó a la población tomar las siguientes medidas:

Mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Aunado a ello, enlistó las siguientes recomendaciones:

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

