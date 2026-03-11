La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de disminuir la exposición de la población a altos niveles de contaminación, proteger la salud y reducir la emisión de contaminantes en la región.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la revisión de los modelos meteorológicos y de calidad del aire indica que un sistema de circulación anticiclónica continúa influyendo en el centro del país, lo que provoca estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, intensa radiación solar y condiciones que favorecen la acumulación de ozono.

Las autoridades detallaron que la temperatura aumentará rápidamente durante el día y podría alcanzar entre 28 y 29 grados Celsius, mientras que el viento débil y la limitada ventilación atmosférica impedirán la dispersión de contaminantes. Bajo estas condiciones, se prevé que la calidad del aire se mantenga entre Mala y Muy Mala en distintos puntos del Valle de México.

Recomendaciones para la población

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la calidad del aire y seguir las recomendaciones de salud para evitar afectaciones, especialmente en infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar actividades cívicas, culturales, recreativas o ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas en ese mismo horario.

Posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y 19:00 horas.

No fumar, particularmente en espacios cerrados.

Consultar la calidad del aire a través de la aplicación “Aire”, el sitio web aire.cdmx.gob.mx, la cuenta @Aire_CDMX en redes sociales o al teléfono 55 5278 9931.

Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan proteger la salud de la población y disminuir la acumulación de contaminantes mientras persistan las condiciones meteorológicas que favorecen la formación de ozono en la región.

