Conavi 2026: ¿cómo realizar el pre-registro para el programa Vivienda para el Bienestar?; conoce las requisitos

Hombre salta en paracaídas desde rascacielos de Guadalajara sin autorización y desata polémica; sitio fue clausurado

Descuentos INAPAM 2026: así pueden ahorrar los adultos mayores; conoce las ofertas que ofrece la credencial

¿Qué tipo de flor dura más?; encuentra el regalo ideal para este 14 de febrero

La Velada del Año VI: Conoce la fecha de revelación del cartel oficial; Ibai Llanos lanza detalles del evento

La(Conavi) habilitó una plataforma digital para el pre-registro del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México enfocada en ampliar el acceso a una vivienda adecuada para sectores prioritarios.

El trámite se realiza en línea, no tiene costo y permite que las personas interesadas carguen su información antes de que se publique la convocatoria oficial.

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Foto: Imagen creada con IA
¿Quiénes pueden hacer el pre-registro en Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con la Conavi, el Programa Vivienda para el Bienestar está dirigido a:

  • Mujeres jefas de familia
  • Personas adultas mayores
  • Población indígena
  • Personas con discapacidad
  • Familias sin acceso a financiamiento tradicional, es decir, quienes no son derechohabientes de Infonavit o Fovissste

¿Cómo realizar el pre-registro en la plataforma de Conavi?

Para completar el pre-registro Vivienda para el Bienestar, se debe ingresar al portal oficial y llenar un formulario con los siguientes datos:

  • CURP
  • Nombre completo
  • Fecha de nacimiento
  • Género
  • Correo electrónico
  • Teléfono de contacto
Así puedes realizar el pre-registro en la plataforma de Conavi. Foto: Captura de pantalla
Una vez capturada la información, el sistema genera un comprobante de registro, el cual debe guardarse.

¿Dónde se publicará la convocatoria oficial?

La convocatoria del Programa Vivienda para el Bienestar será difundida a través de los canales oficiales y redes sociales de la Conavi. En ese anuncio se darán a conocer:

  • Fechas de registro
  • Lugares habilitados
  • Documentación requerida
  • Lineamientos de participación

