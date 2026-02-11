Conavi 2026: ¿cómo realizar el pre-registro para el programa Vivienda para el Bienestar?; conoce las requisitos

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó una plataforma digital para el pre-registro del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México enfocada en ampliar el acceso a una vivienda adecuada para sectores prioritarios.

El trámite se realiza en línea, no tiene costo y permite que las personas interesadas carguen su información antes de que se publique la convocatoria oficial.

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Foto: Imagen creada con IA

¿Quiénes pueden hacer el pre-registro en Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con la Conavi, el Programa Vivienda para el Bienestar está dirigido a:

Mujeres jefas de familia

Personas adultas mayores

Población indígena

Personas con discapacidad

Familias sin acceso a financiamiento tradicional, es decir, quienes no son derechohabientes de Infonavit o Fovissste

¿Cómo realizar el pre-registro en la plataforma de Conavi?

Para completar el pre-registro Vivienda para el Bienestar, se debe ingresar al portal oficial Pre-registro Vivienda Bienestar - CONAVI y llenar un formulario con los siguientes datos:

CURP

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Género

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Así puedes realizar el pre-registro en la plataforma de Conavi. Foto: Captura de pantalla

Una vez capturada la información, el sistema genera un comprobante de registro, el cual debe guardarse.

¿Dónde se publicará la convocatoria oficial?

La convocatoria del Programa Vivienda para el Bienestar será difundida a través de los canales oficiales y redes sociales de la Conavi. En ese anuncio se darán a conocer:

Fechas de registro

Lugares habilitados

Documentación requerida

Lineamientos de participación

