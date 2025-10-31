Más Información

Fundación del Dr. Simi: tres décadas de apoyo solidario en México, Estados Unidos y Colombia

Fundación del Dr. Simi: tres décadas de apoyo solidario en México, Estados Unidos y Colombia

Muere Kaelin Bradshaw, influencer de 29 años que documentó su lucha contra un cáncer poco común

Muere Kaelin Bradshaw, influencer de 29 años que documentó su lucha contra un cáncer poco común

¿Cómo surgió el desfile de Día de Muertos en CDMX? Conoce el origen de esta tradición

¿Cómo surgió el desfile de Día de Muertos en CDMX? Conoce el origen de esta tradición

Simón Levy: ¿cómo es el hotel Myriad, lugar de Lisboa que tiene en aprietos al exfuncionario?

Simón Levy: ¿cómo es el hotel Myriad, lugar de Lisboa que tiene en aprietos al exfuncionario?

Halloween 2025: ¿cómo evitar irritaciones al maquillarse? Esto dicen expertos

Halloween 2025: ¿cómo evitar irritaciones al maquillarse? Esto dicen expertos

Se acerca uno de los eventos que ha generado popularidad en los últimos años en la CDMX dedicado al , el famoso desfile que recorre todo Paseo de la Reforma, donde se puede visibilizar una diversidad artística, con la participación de bailarines vestidos de catrinas, diablitos, alebrijes; carrozas monumentales, música y más.

En esta ocasión el desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a las 14:00 horas. donde el punto de partida es en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y se dirigirán a la Plaza de la Constitución.

Lee también

¿Cómo surgió el Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México?

¿Cómo surgió el Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México? Foto: Archivo.
¿Cómo surgió el Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México? Foto: Archivo.

Su primera edición se llevó a cabo el 29 de octubre de 2016.

Su origen es una inspiración de una escena inicial de la película “Spectre” de la franquicia de James Bond.

Esta escena mostraba un desfile ficticio que causó gran impresión en el público, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México decidió hacerlo realidad.

Actualmente, el Desfile ya es parte importante de las festividades del Día de Muertos donde la gran variedad de ornamentación se refleja en cada uno de los trajes, alebrijes, catrinas, etc.

Este desfile tiene como objetivo honrar y celebrar la vida y la muerte, recordando a los seres queridos fallecidos manteniendo las tradiciones mexicanas.

Foto: Sectur CDMX
Foto: Sectur CDMX

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]