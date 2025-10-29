Pedro Ferriz cancela noticiero por posible infarto: "tengo que atenderme de manera urgente"

El periodista mexicano Pedro Ferriz sorprendió esta noche a sus seguidores en redes sociales, al realizar una publicación que encendió la alerta por su estado de salud.

Por medio de ‘X’, antes Twitter, el comunicador hijo del también periodista, Pedro Ferriz de Con, se disculpó con su auditorio por cancelar la emisión de su noticiero “Ferriz TVE”, debido a problemas de salud, tras presentar posibles signos de infarto.

Pedro Ferriz Hijar. / Foto: Instagram

Pedro Ferriz cancela noticiero por posible infarto

Este miércoles 29 de octubre, alrededor de las 18:00 horas el periodista publicó en la plataforma:

“Estimado auditorio: Por causas de fuerza mayor, no podré hacer noticiero el día de hoy. Al parecer traigo un infarto o un derrame y tengo que ir a checarme de manera urgente. Gracias a todos por su comprensión”.

A la publicación se sumaron las oraciones de sus seguidores y destacadas personalidades, como la senadora Lilly Téllez.

El periodista mexicano Pedro Ferriz Hijar sorprendió esta noche a sus seguidores en redes sociales con esta publicación. Foto: 'X'

¿Quién es Pedro Ferriz?

Pedro Ferriz Hijar es un periodista mexicano, hijo del también periodista Pedro Ferriz de Con y nieto del legendario comunicador Pedro Ferriz Santacruz. Hijar es descendiente de una familia reconocida en los medios de comunicación por su profesionalismo.

Su formación en periodismo inició en Madrid en la Universidad Francisco Vittoria, luego de terminar una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac y obtener un diplomado en ventas por la Universidad Iberoamericana.

Actualmente es reconocido por encabezar emisiones de noticieros como “Cierre de Edición” de la Cadena Estrella TV en Estados Unidos y el programa de radio digital “Poder México”, además de dar conferencias internacionalmente.

