Cablebús y Mexicable protagonizan juego de feria con perrito abordo; video genera sorpresa en redes

Una vez más parece que el ingenio mexicano superó y sorprendió a miles de personas en redes sociales. Esta vez fue un juego mecánico que se volvió viral gracias a sus peculiares características.

Leo Arriaga, conductor de noticias, compartió en X un video bastante peculiar. En una feria se logra observar un clásico juego mecánico. Lo interesante es que estaba caracterizado como un Cablebús y Mexicable, los transportes públicos de la Ciudad de México y Estados de México.

El video rápidamente llamó la atención de miles de usuarios, generando casi 90 mil reproducciones y más de 5 mil "likes". Cabe mencionar que en la grabación no se especifica el lugar donde aconteció el hecho.

Cablebús y Mexicable protagonizan juego de feria y video se viraliza

Lo anterior provocó la risa y sorpresa de decenas de usuarios. El momento se volvió más icónico con la presencia de un perrito en el juego. Algunos usuarios reaccionaron con comentarios como: “este país es como dormir con gripe” o “jajjaajaj ¿Cómo no amar México?”.

Este juego de feria se une a la larga lista de momentos donde los mexicanos convertimos lo cotidiano en diversión, superando con creatividad y espontaneidad lo que Inteligencia Artificial puede lograr.

