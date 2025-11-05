¿Cómo limpiar las manchas de tus sandalias? Conoce el método sencillo y eficaz

Mantener las sandalias limpias puede convertirse en un verdadero reto. El polvo, el sudor o las salpicaduras de bebidas pueden arruinar su aspecto, sobre todo cuando se trata de materiales delicados como la gamuza o el yute.

Afortunadamente, existen métodos simples y efectivos para eliminar manchas y conservarlas en perfecto estado sin gastar en limpieza profesional.

Foto: Pixabay

¿Cómo limpiar las sandalias de ante sin dañarlas?

De acuerdo con el sitio especializado en calzado Pequeña Huella, la gamuza es un material elegante pero muy sensible al agua. Para mantenerlo en óptimas condiciones, primero elimina el polvo con un cepillo de cerdas suaves o una goma especial. Si la mancha persiste, frota suavemente con una goma de borrar neutra.

Deja secar al aire, lejos del sol, y cepilla nuevamente para recuperar la textura original. Un consejo adicional: si la mancha es de grasa, espolvorea un poco de talco o usa amoniaco diluido para absorber el exceso.

¿Cuál es el método ideal para limpiar sandalias de piel?

Las sandalias de piel requieren un tratamiento cuidadoso. Comienza retirando el polvo con un paño seco.

Mezcla agua tibia con jabón neutro, humedece un trapo y limpia con movimientos circulares.

En manchas rebeldes, usa un cepillo de dientes suave. Tras enjuagar con un paño limpio, deja secar en un lugar ventilado, sin exposición directa al sol. Luego aplica una crema hidratante para cuero. Si el color se ha desvanecido, mezcla vinagre blanco y agua en partes iguales y aplica a toques para restaurar el tono.

¿Existe un método universal para cualquier tipo de sandalia?

Sí, una mezcla de bicarbonato y vinagre blanco funciona en materiales resistentes como goma o tela. Aplica la pasta sobre la mancha, deja actuar media hora y enjuaga con agua limpia. Este truco es ideal para manchas persistentes y devuelve el color original sin dañar la superficie.

El vinagre blanco es un ingrediente ideal para quitar manchas de grasas. Fuente: Freepik

