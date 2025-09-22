¿Cómo limpiar la pantalla del televisor? Conoce el sencillo truco para dejarla como nueva

Más Información
Limpiar la pantalla del televisor no tiene por qué ser complicado. Con algunos pasos sencillos y elementos que ya hay en casa, podrás dejar tu equipo de entretenimiento impecable, libre de polvo y sin manchas en cuestión de minutos, y proteger además la superficie de posibles rayones o daños.
¿Qué se necesita para limpiar la pantalla del televisor?
- Paño de microfibra limpio y seco
- Agua destilada
- Pulverizador pequeño
- Opcional: mezcla 50/50 de agua destilada con vinagre blanco (para eliminar huellas y suciedad más persistente)
¿Cómo limpiar el televisor?
- Apagar el televisor y desconectarlo para evitar riesgos eléctricos.
- Humedecer ligeramente el trapo con el líquido elegido. Es importante que no esté empapado, solo un poco húmedo, para evitar que el exceso de agua dañe la pantalla.
- Pasar el paño suavemente sobre la superficie con movimientos circulares y uniformes, sin presionar con fuerza.
- Asegurarse de cubrir toda la pantalla, eliminar el polvo, las manchas y los restos de huellas digitales.
- Dejar que la pantalla se seque por completo antes de encender el televisor.
Es importante limpiar la pantalla con regularidad para evitar que el polvo y la suciedad se acumulen y provoquen rayones. Siempre se recomienda utilizar movimientos suaves y circulares, desde el centro y hacia los bordes, así se distribuye la presión de manera uniforme y se evita dañar el recubrimiento de la pantalla.
Además, nunca se deben usar toallas de papel, pañuelos ásperos o productos químicos agresivos, ya que pueden dejar marcas permanentes o desgastar la superficie. Mantener un paño de microfibra exclusivo para esta tarea ayuda a evitar que se transfieran residuos de otras superficies.
Un truco extra consiste en limpiar primero los bordes y los marcos del televisor, donde el polvo suele acumularse, antes de pasar al centro de la pantalla. También se puede utilizar un cepillo de cerdas suaves o una brocha pequeña para retirar el polvo de las ranuras de ventilación y de los controles, para evitar que vuelva a depositarse sobre la pantalla.
Método alternativo para limpiar el televisor
Materiales:
- Paño de microfibra suave
- Agua destilada
- Aceite de jojoba o aceite vegetal (opcional, para manchas difíciles)
Paso a paso:
- Apagar el televisor y desconéctarlo para evitar riesgos eléctricos.
- Humedecer ligeramente el paño de microfibra con agua destilada. Para manchas persistentes, se puede agregar unas gotas de aceite de jojoba; esto ayuda a eliminar huellas sin rayar la pantalla.
- Limpiar la pantalla con movimientos circulares y suaves, comenzando desde el centro hacia los bordes.
- Pasar un paño seco de microfibra para retirar cualquier residuo de humedad o aceite, asegurando que la pantalla quede completamente seca.
- Para los bordes, ranuras y controles, se puede usar un cepillo de cerdas suaves o un hisopo seco para eliminar el polvo acumulado.
