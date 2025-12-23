¿Cómo evitar que tus toallas huelan a humedad? Conoce el truco casero

El olor a humedad en las toallas de baño es un problema común en los hogares, incluso cuando se lavan de manera regular. Esta situación ocurre porque las fibras textiles absorben agua de forma constante y, si no se secan por completo o se almacenan aún húmedas, se convierten en un entorno ideal para la proliferación de microorganismos responsables del mal olor.

De acuerdo con investigaciones en microbiología, la humedad combinada con restos de aceites corporales favorece la supervivencia de bacterias y hongos en la ropa.

Estos microorganismos no siempre se eliminan con un lavado convencional, especialmente si la lavadora presenta acumulación de residuos o si las prendas permanecen mojadas durante varias horas después del ciclo de lavado.

¿Por qué las toallas y la ropa desarrollan olor a humedad?

La humedad persistente genera un ambiente oscuro y cálido donde los microbios pueden multiplicarse con facilidad. Un artículo de la American Society for Microbiology señala que la principal fuente de bacterias en la ropa es la piel humana, cuyos aceites y células muertas se desprenden durante el uso diario. Estos microbios pueden transferirse de una prenda a otra dentro de la lavadora, un proceso conocido como contaminación cruzada.

Además, una lavadora sucia puede agravar el problema, ya que los residuos de detergente y suavizante crean una capa donde las bacterias sobreviven. Por esta razón, especialistas recomiendan limpiar la lavadora al menos una vez al mes con agua caliente y productos básicos como vinagre o bicarbonato.

Métodos caseros para eliminar el olor a humedad

Existen trucos sencillos que ayudan a neutralizar el olor a humedad en toallas, ropa y calzado, utilizando ingredientes comunes en casa.

Uno de los métodos más efectivos de acuerdo con el sitio especializado en limpieza, TuHogar, consiste en emplear vinagre y bicarbonato de sodio en ciclos separados de lavado.

El vinagre actúa como desinfectante natural y ayuda a eliminar bacterias, mientras que el bicarbonato neutraliza los olores atrapados en las fibras. Este procedimiento puede aplicarse tanto en ropa como en toallas, siempre evitando mezclar ambos ingredientes en el mismo ciclo.

Otra alternativa es utilizar jabón líquido combinado con bicarbonato de sodio en un solo ciclo de lavado. Este método resulta útil cuando el olor es persistente y se recomienda complementar el proceso con secado al sol, ya que la radiación solar contribuye a eliminar microorganismos residuales.

En el caso específico de las toallas, especialistas sugieren lavarlas periódicamente solo con vinagre y bicarbonato, sin detergente, para eliminar acumulaciones que retienen humedad y malos olores.

La prevención sigue siendo la clave. Secar completamente las prendas antes de guardarlas, evitar dejarlas dentro de la lavadora una vez terminado el ciclo y permitir la ventilación adecuada del baño son medidas básicas para evitar que la humedad se acumule.

