¿Cómo es "La Soldadera", restaurante de CDMX en donde se reportó un incendio?

Durante la noche del pasado viernes 24 de octubre se registró un incendio en un restaurante aledaño al Monumento a la Revolución en la alcaldía Cuauhtémoc, llamado "La Soldadera". Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Según los últimos reportes, se confirmaron 16 personas intoxicadas por el humo y 150 más fueron evacuadas y puestas a salvo. La alcaldía informó que la causa preliminar del incendio fue una falla en un calentador de gas, en la planta baja del restaurante.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) explicó que se registró una fuga en un calentador ambiental de combustión a gas LP, provocando el incendio alrededor de las 21:00 horas.

Lee también: VIDEO Así fue el momento exacto de la explosión en restaurante cercano al Monumento a la Revolución

Alrededor de las 21:00 horas de la noche, se reportó un incendio en el restaurante. Foto: Francisco Rodríguez

¿Cómo es "La Soldadera"?

Este restaurante y bar ofrece una amplia variedad de platillos mexicanos tradicionales, en una atmósfera clásica y única. De acuerdo con su página oficial, La Soldadera es una empresa gastronómica que busca posicionarse como un referente de sabor y servicio.

A través de una atención cálida y personalizada buscan rendir homenaje a la gastronomía nacional, mediante platillos típicos como la sopa de tortilla y el mole poblano. El local abrió sus puertas por primera vez en enero del año 1994, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. La Soldadera tiene eventos y presentaciones de música en vivo, para brindar a sus clientes una experiencia irrepetible.

Con 31 años en el negocio de la cocina mexicana, La Soldadera se encuentra ubicado en la colonia Tabacalera, sobre Avenida de la República frente a la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución, en la capital del territorio mexicano.

Lee también: ¿Cómo es Singuilucan, municipio de Hidalgo cuyo exalcade fue detenido por vínculos con la "Estafa Siniestra"?

"En La Soldadera se celebra la riqueza de nuestra cultura, de sabores intensos y brindar con la mejor compañía", escriben en Instagram. Foto: Redes Sociales @lasoldaderarest

Su nombre "La Soldadera", se colocó en honor a las mujeres que participaron en el conflicto armado durante la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, representando la fuerza de la mujer tanto en la comida como su valentía en la lucha. El interior del establecimiento está decorado con cuadros y fotografías alusivas a esta época histórica.

¿Qué venden en el restaurante?

De acuerdo con su menú, La Soldadera cuenta con un amplio servicio de especialidades culinarias, desde cortes de carne hasta pescados y mariscos. También cuentan con platillos especiales como albóndigas al chipotle y puntas revolucionarias por 265 pesos, así como medallones a la pimienta y medallones soldadera por 349 pesos.

Para los paladares menos exigentes también hay diversas opciones, como sopas y ensaladas. Entre las bebidas se encuentran café americano por 65 pesos la taza, cervezas, cocteles y jugos.

También te interesará:

¿Cómo era el Marigalante, la embarcación turística que se hundió en Puerto Vallarta?

¿Cómo es Poza Rica, municipio afectado por inundaciones y fuertes lluvias en Veracruz?

Comic-Con New York 2025: conoce aquí las últimas novedades de Marvel, DC y más

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr