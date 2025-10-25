¿Cómo es Singuilucan, municipio de Hidalgo cuyo exalcade fue detenido por vínculos con la "Estafa Siniestra"?

Marcos "N", exalcalde del municipio de Singuilucan, en Hidalgo, fue detenido el pasado jueves 23 de octubre por un presunto desvío de 126 millones de pesos dentro del esquema conocido como “Estafa Siniestra”.

Al exfuncionario, se le han iniciado dos carpetas de investigación por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como incumplimiento de un deber legal agravado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha informado que dichas investigaciones sobre el desvío de recursos siguen abiertas en el marco de la Estafa Siniestra; asimismo, Marcos "N", fue puesto en custodia de las autoridades judiciales, quienes determinarán el destino de su situación legal.

Singuilucan. Foto: Ayuntamiento de Singuilucan

¿Cómo es Singuilucan?

Singuilucan es uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo. Está ubicado al sureste de la entidad federativa, en la región del Altiplano. El nombre de este municipio proviene del náhuatl y una de las interpretaciones indica que significa "lugar de mucho lodo".

Su cabecera municipal y localidad más poblada también se llama Singuilucan y actualmente se encuentra liderado por la Maestra Yazmín Dávila López.

Cuenta con un clima templado subhúmedo con lluvias en verano y semiseco templado. De acuerdo con el Gobierno de México, en 2020 tenía una población de 15 mil 142 habitantes, 48.7% hombres y 51.3% mujeres. Entre sus habitantes se puede encontrar un pequeño porcentaje de personas que hablan Mixteca, Zapoteca, Náhuatl, Otomí y Zoque.

Lee también Marianne Gonzaga presume reunión con su hija en TikTok: "por fin juntas, mi niña"

Singuilucan también es conocido por su clima muy frío en invierno. Foto: Facebook @Luis J. Juarez

A pesar de que es más rural que otros municipios de Hidalgo con alta afluencia turística, Singuilucan posee historia prehispánica y colonial que le dan valor cultural.

Se ubica relativamente cerca de rutas de acceso desde ciudades importantes, lo que puede facilitar su visita y en general, ofrece un ritmo tranquilo.

El autódromo “Bosques del Angel” y la Iglesia y exconvento, del Señor de Singuilucan, son algunos de los principales atractivos turísticos con los que cuenta este municipio.

Singuilucan en el mapa. Foto: Maps

De acuerdo con el INEGI "en la cabecera municipal de Singuilucan se elaboran artesanías de cerámica, con la que se hacen vasijas de diferentes formas y diferentes utilidades, el material que utilizan para la elaboración de estas artesanías son el caolín junto con otras arcillas, estos materiales son traídos de la localidad de El Varal, este pertenece a Singuilucan, en la localidad de La Joya se elabora otro tipo de artesanías, que son principalmente pequeñas piezas de adorno, el material que utilizan es la obsidiana".

