El olor a frituras después de cocinar en casa puede resultar molesto o incómodo, pese a que existen diversos ambientadores, muchos expertos de cocina prefieren opciones más naturales.

Este olor es característico después de freír algo en aceite, por ejemplo, croquetas, pescado o papas fritas. El aroma es famoso por su facilidad de contaminar e impregnarse en todo el lugar.

Este fenómeno se debe a que las partículas de grasa se evaporan con el calor y se mezclan con el aire, además, si la ventilación no es la mejor, sólo hará que aumente el olor en todo tu hogar.

Leer también Descubre los beneficios de comer mandarina en temporada de frío

Primera recomendación para deshacerte del olor

Sin embargo, tenemos una opción ideal. Algunos restaurantes que realizan este tipo de comida han encontrado ciertas formas de minimizar el impacto del olor en tu hogar, sin productos químicos o neutralizadores.

La primera recomendación es totalmente gratis, y se trata de mantener tus ventanas abiertas mientras cocinas, así se creará una corriente de aire que arrastrará el humo.

¿Cómo eliminar el olor a frituras en casa? conoce los trucos eficaces . Foto: IA

Más opciones

Si utilizar el aire como tu aliado no fue de tu total gusto, algunos cocineros tiene otro tipo de métodos, te los contamos a continuación:

Lee también Luisito Comunica reacciona a asesinato de Carlos Manzo: "en México es normal"

Vinagre blanco: Colocar un recipiente con vinagre cerca de la fuente de fritura o usar una mezcla de agua y vinagre para limpiar cortinas, sofás y otras telas, ayudando a eliminar los olores impregnados.

Vapor aromático: Hervir agua con canela, clavo o cáscaras de cítricos para eliminar la grasa del aire y dejar un aroma agradable.

Café molido: Colocar café en la encimera o microondas para neutralizar olores persistentes, útil también para neveras.

Mantenimiento del extractor: Limpiar los filtros del extractor cada 15 días con agua y desengrasante para asegurar que funcione correctamente y no devuelva olores.

Leer también El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Cómo eliminar el olor a frituras en casa? conoce los trucos eficaces. Foto: IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa