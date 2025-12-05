¿Cómo decorar la mesa de Navidad? conoce algunas ideas creativas para sorprender a todos

Con el inicio de la temporada decembrina, muchas personas se preocupan por la decoración navideña en sus hogares. Los adornos de colores y las luces hacen parte de la tradición.

Este año, una de las tendencias de moda es embellecer la mesa de Navidad. Este es un lugar muy usado en esta época para reunir a familiares y amigos en cenas de fin de año.

Uno de los toques que hace resaltar el comedor es mezclar elementos tradicionales con modernos, sin olvidar que la mesa debe ser un lugar práctico donde consumir alimentos.

¿Cómo decorar la mesa de Navidad?

Entre las recomendaciones del 2025, está colocar una corona de Adviento como centro de mesa. Es importante recordar que estos objetos tienen un significado especial en Navidad y que cada vela representa peticiones y colores diferentes.

La corona puede llevar frutas como piñas o cerezas que aumenten su toque navideño. También pueden ser usadas en puertas, ventanas o paredes.

Aunque la tradición es que las velas sean moradas, rosa y blanca, pueden ser de cualquier color. Foto: Canva

Un mantel sobrio, con motivos navideños, es otra idea para sorprender a invitados y miembros de la familia. Se aconseja que los diseños estén en los extremos y que la base donde se come sea de un color liso.

Las guirnaldas son uno de los objetos más apetecidos en Navidad y le dan un efecto natural a cualquier habitación. Esta se puede poner en el centro de una mesa cuadrada o rectangular para mejorar su aspecto.

Foto: Freepik

Además de los manteles normales, hay unos individuales que poseen elegancia y delimitan el espacio de cada persona en el comedor. Hay que asegurarse de que sean de un color que complemente al principal y que no le quite protagonismo. Lo ideal es que tengan medidas de 38 cm de diámetro para evitar manchas y proteger las superficies.

Para darle luz a la mesa, puede usar un adorno en forma de estrella o árbol que tenga luces LED y le aporte un toque acogedor a la habitación. En Amazon hay varias opciones que empiezan desde las 50 luces hasta decoraciones más grandes.

Otros elementos

Foto: Freepik

Decorar las mesas de fin de año supone un ejercicio de creatividad. Por esta razón, es una buena idea fabricar árboles de Navidad de papel, hechos en casa. Pueden ser diseñados por los más pequeños con materiales reciclables y colores festivos.

Un candelabro clásico siempre le va a dar elegancia a cualquier mesa. Además, es un objeto tradicional y antiguo que llama la atención por su mezcla con la modernidad. Se recomienda uno alargado que no se oxide para que tenga un uso prolongado en otros eventos del hogar.

La vajilla puede ser blanca con dorado para que vaya acorde a la Navidad, se vea refinada y no se combine entre los otros colores de la decoración. Se aconseja que esta vaya acompañada con cubiertos dorados y copas de cristal sin ningún tipo de diseño.

