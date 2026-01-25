¿Cómo cuidar el cabello en climas extremos?; tips clave para protegerlo del frío

Durante la temporada invernal, la piel suele ponerse rasposa y agrietada, generando una molesta sensación de irritación y resequedad. El cabello también se maltrata en esta época, perdiendo nutrientes esenciales y su brillo natural, por ello, es esencial construir una rutina de cuidado capilar que permita que tu cabello se mantenga hidratado y fuerte.

Descubre cuáles son los beneficios del agua de manzanilla en tu melena. Foto: Freepik

¿Cómo cuidar el pelo de las bajas temperaturas?

Según el sitio web oficial de Garnier, debes dedicar tiempo a construir una rutina de cuidado capilar. Entre las principales recomendaciones para proteger tu cabello en esta temporada de invierno destacan:

Añade hidratación y nutrición a tu rutina: utiliza mascarillas nutritivas al menos una vez por semana. Los aceites naturales como el de argán o coco ayudan a sellar la cutícula y retener la humedad.

y a tu rutina: utiliza mascarillas nutritivas al menos una vez por semana. Los como el de o ayudan a sellar la cutícula y retener la humedad. Lava tu cabello con agua tibia : evita el agua caliente, ya que elimina los aceites naturales del cuero cabelludo, dejándolo seco y quebradizo .

: evita el agua caliente, ya que elimina los aceites naturales del cuero cabelludo, dejándolo y . Secado total antes de salir: nunca salgas a la calle con el pelo mojado. Las moléculas de agua retenidas pueden congelarse, expandirse y romper la fibra capilar.

antes de salir: nunca salgas a la calle con el pelo mojado. Las pueden congelarse, expandirse y romper la fibra capilar. Usa accesorios de seda o satén : si utilizas gorros de lana, busca que tengan un forro de seda para evitar la fricción excesiva que genera estática y rotura .

o : si utilizas gorros de lana, busca que tengan un forro de seda para evitar la fricción excesiva que genera y . Reduce el uso del calor : limita las planchas y tenazas. Si las usas, aplica siempre un protector térmico de alta calidad para evitar daños mayores en un cabello ya sensibilizado por el frío

: limita las planchas y tenazas. Si las usas, aplica siempre un para evitar daños mayores en un cabello ya sensibilizado por el frío Cortes regulares: recorta las puntas cada 6 o 8 semanas para evitar que la resequedad del ambiente abra las fibras hacia arriba.

recorta las puntas para evitar que la resequedad del ambiente abra las fibras hacia arriba. Cuida lo que comes: incluye antioxidantes, como las vitaminas C, E y F, además de zinc, hierro, vitaminas B5 y B6, y los ácidos grasos Omega 3. Ingiere aceite de oliva, aguacate, frutos secos, legumbres, verduras de hoja verde, cereales integrales, huevos, lácteos semidesnatados, cítricos y pescados azules.

Foto: Freepik

¿Qué daños provoca el frío en el cabello?

De acuerdo con portal digital Hospital Capilar, las bajas temperaturas pueden provocar una reacción peculiar en el organismo, la cual ocasiona que los capilares se contraigan. Esto afecta directamente a la irrigación y a la renovación celular. Además, el uso excesivo de secadores de cabello o planchas repercute en la calidad de la fibra capilar.

Sin embargo, es importante señalar que, aunque se puede presentar una mayor pérdida de cabello debido a la caída estacional, en frío no acelera la alopecia. Durante esta temporada invernal, el cabello suele deshidratarse y perder su brillo, además, suele encresparse con mayor facilidad.

Finalmente, aquellas personas que suelen padecer de caspa, dermatitis seborreica o psoriasis, en invierno estos síntomas pueden agravarse.

