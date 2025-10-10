Cinépolis lanza palomitas de Cheetos Colmillos por Halloween 2025: ¿cuánto cuestan?

Más Información
Cinépolis ha lanzado una nueva promoción irresistible en colaboración con la marca de snacks más popular de México: Cheetos.
Esta promoción está disponible en todas las sucursales a nivel nacional; sin embargo, es importante que revises si esta promoción ya está disponible en el cine al que deseas acudir.
¿Cuánto cuestan las palomitas de cheetos colmillos?
Esta colaboración es para la celebración de Halloween, obsequiando a sus clientes unas palomitas de maíz con sabor a salsa negra combinadas con Cheetos de Colmillo, perfectas para este mes del terror.
El precio de estas palomitas es de $129 pesos y serán una edición limitada, para que puedas ir a tu cine favorito y conseguir este producto solo o en combo, para que puedas disfrutarlo acompañado de una buena película de terror o suspenso.
Cartelera de Cinépolis para poder disfrutar de esta promoción
En el mes de octubre, Cinépolis te trae una variedad de películas que podrás disfrutar con amigos, tu pareja o familia.
- HIM: El elegido
- Los extraños: Capítulo 2
- Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl
- Downton Abbey: El gran final
- Tron: Ares
- La máquina
- El payaso del maizal
- Un mundo mejor
- Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas
- Reestreno – Amores perros
- Teléfono negro 2
- Jesús: Luz del mundo
- Frankie y los monstruos
- Cacería de brujas
- Hola, Frida
- Cuando el cielo se equivoca
- Reestreno – ParaNorman
- A pesar de ti
- Good Boy
- Tesis sobre una domesticación
- Soy Frankelda
- Reestreno – Volver al futuro
- El padre del año
- Springsteen: Música de ninguna parte
- 6 exorcismos
- No me sigas
- Bugonia
