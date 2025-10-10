Cinépolis lanza palomitas de Cheetos Colmillos por Halloween 2025: ¿cuánto cuestan?

Cinépolis ha lanzado una nueva promoción irresistible en colaboración con la marca de snacks más popular de México: Cheetos.

Esta promoción está disponible en todas las sucursales a nivel nacional; sin embargo, es importante que revises si esta promoción ya está disponible en el cine al que deseas acudir.

¿Cuánto cuestan las palomitas de cheetos colmillos?

Esta colaboración es para la celebración de Halloween, obsequiando a sus clientes unas palomitas de maíz con sabor a salsa negra combinadas con Cheetos de Colmillo, perfectas para este mes del terror.

El precio de estas palomitas es de $129 pesos y serán una edición limitada, para que puedas ir a tu cine favorito y conseguir este producto solo o en combo, para que puedas disfrutarlo acompañado de una buena película de terror o suspenso.

La Spooky Season llegó y mis palomitas tienen colmillos. 😈



Nuevas Palomitas sabor salsas negras con Cheetos® Colmillos®, ¡serán tus favoritas! 🍿🔥 pic.twitter.com/gvhg6BD876 — Cinépolis (@Cinepolis) October 10, 2025

Cartelera de Cinépolis para poder disfrutar de esta promoción

En el mes de octubre, Cinépolis te trae una variedad de películas que podrás disfrutar con amigos, tu pareja o familia.

HIM: El elegido

Los extraños: Capítulo 2

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl

Downton Abbey: El gran final

Tron: Ares

La máquina

El payaso del maizal

Un mundo mejor

Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas

Reestreno – Amores perros

Teléfono negro 2

Jesús: Luz del mundo

Frankie y los monstruos

Cacería de brujas

Hola, Frida

Cuando el cielo se equivoca

Reestreno – ParaNorman

A pesar de ti

Good Boy

Tesis sobre una domesticación

Soy Frankelda

Reestreno – Volver al futuro

El padre del año

Springsteen: Música de ninguna parte

6 exorcismos

No me sigas

Bugonia

