Cinemex sorprende con combo individual: palomitas, nachos y boleto por 125 pesos

Cinemex presentó un nuevo combo individual como parte de su programa Combo Manía, diseñado para quienes prefieren disfrutar del cine de manera económica sin renunciar a los clásicos antojos de la sala.

La cadena de cines tiene promociones especiales por el festejo de la "CinemexManía". Foto: EL UNIVERSAL

¿Qué incluye el nuevo combo individual de Cinemex?

El paquete, pensado para quienes asisten solos al cine, ofrece una experiencia completa a un precio competitivo. Por 125 pesos, los clientes pueden disfrutar de una entrada al cine junto con sus tradicionales snacks: palomitas medianas, un refresco y nachos.

La oferta se enmarca dentro del programa Combo Manía, una temporada de promociones que busca acercar la experiencia cinematográfica a más personas.

Con esta propuesta, la cadena refuerza su compromiso de brindar opciones para todos los públicos, desde parejas y familias hasta quienes prefieren vivir el cine de manera individual.

Además, al aplicarse los lunes y miércoles, el combo facilita planificar visitas fuera de los días de mayor demanda, ayudando a equilibrar el gasto sin perder la magia del séptimo arte. De igual forma esta promoción estará vigente del 27 de octubre hasta el 17 de diciembre.

La cadena mexicana lanza una promoción para quienes disfrutan del cine en solitario. Foto: Captura de pantalla en Instagram

¿Qué beneficios adicionales ofrece Cinemex a sus clientes frecuentes?

Los usuarios inscritos en el programa Cinemex Loop pueden acceder a ventajas exclusivas, como descuentos en entradas, acumulación de puntos y precios preferenciales en combos.

La inscripción es gratuita y otorga una tarjeta que reembolsa un 3% en beneficios sobre las compras, ideal para quienes asisten al cine con regularidad.

Este nuevo combo individual se suma a otras promociones exitosas de la cadena, como el Combo Pareja, que incluye palomitas grandes, dos refrescos y un chocolate por 272 pesos.

Ambas ofertas forman parte de la estrategia de Cinemex para adaptarse a los hábitos de consumo actuales, en los que los espectadores buscan opciones prácticas y accesibles sin renunciar a la experiencia del cine.

