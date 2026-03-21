Chumel Torres sorprende con giro inesperado; cambia su programa en Radio Fórmula y revela nuevo proyecto
El influencer Chumel Torres anunció que su programa “La Radio de la República” en Radio Fórmula cambiará de horario y de nombre, marcando una nueva etapa en su transmisión.
Por medio de la plataforma X, el comunicador dio a conocer la noticia, compartiendo la barra de programas en dicho medio.
“…y que me dan la mañana en Fórmula”, informó.
Aunado a ello, dio a conocer el nombre de su nuevo programa, así como su nuevo horario, el cual será a las 10:00 horas. “Próximamente… ‘NO SON HORAS’”.
Así queda la barra de programas en Radio Fórmula
- Por la mañana con Manuel Feregrino: 05:30 horas
- Fórmula Noticias con Azucena Uresti: 07:00 horas
- Por la mañana con Ciro Gómez Leyva: 08:00 horas
- No son horas… con Chumel Torres: 10:00 horas
- En Fórmula con Marco Antonio Regil: 11:00 horas
- Todo para la mujer con Maxine Woodside: 12:00 horas
- López-Dóriga en Fórmula con Joaquín López-Dóriga: 13:00 horas
- Hoy es Risco con Javier Risco: 15:00 horas
- Programa de Eduardo Ruiz Healy: 16:00 horas
- La Fórmula es… Deportes con Raúl Orvañanos: 17:00 horas
- Informa con José Cárdenas: 18:00 horas
- Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta: 19:00 horas
- En Fórmula con Leonardo Curzio: 20:00 horas
- Fórmula Financiera con Maricarmen Cortés, José Yuste y Marco Mares: 21:00 horas
- Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez-Díaz: 22:00 horas
