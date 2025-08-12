Chumel Torres reacciona a usuarios del Metro de CDMX varados tras fuertes lluvias; esto dijo

Esta semana, la CDMX fue sorprendida por lluvias torrenciales que provocaron el colapso de estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro debido a las inundaciones en varias zonas, el cual afectó a los capitalinos durante la mañana de este martes 12 de agosto.

La estación Hangares permaneció cerrada durante las primeras horas de la mañana y Pantitlán, la cual también se inundó, obligó a los usuarios a caminar entre el agua para poder transportarse a su destino. Las imágenes de decenas de personas atravesando vallas provisionales para transitar entre la inundación, rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Ante ello, el comunicador Chumel Torres reaccionó a uno de los videos que muestra las deficiencias de las instalaciones, donde se aprecia a adultos mayores pasando por la zona de desastre.

Cientos de usuarios del STC Metro se vieron afectados por las inundaciones en las estaciones Hangares y Pantitlán. Fotos: Redes Sociales

Chumel Torres reacciona a usuarios del Metro varados tras fuertes lluvias

Con el sentido del humor ácido que caracteriza a Chumel Torres, el creador de contenido compartió uno de los videos más virales de los estragos que dejaron las lluvias en el metro de la CDMX, donde el personal de seguridad de la estación, abrió el paso en uno de los andenes con ayuda de vallas para que la gente caminara sobre ellas.

Las imágenes impactaron a los internautas pues, usuarios de todas las edades, incluso adultos mayores, tuvieron que pasar por ese tramo inseguro para poder transportarse ante la inundación de la estación Pantitlán.

“Pues ojalá sea mundial de Polo Acuático”, escribió Torres en ‘X’, desatando una ola de críticas a la actual administración de la CDMX en los comentarios por parte de sus seguidores en la plataforma.

Pues ojalá sea el Mundial de Polo Acuático... pic.twitter.com/lecZu7fqu6 — Chumel Torres (@ChumelTorres) August 12, 2025

"Ups ya llegó el 'exatlon del bienestar' "

"Pero qué nos preocupa? Si todo está bien por qué ya no hay corridos tumbados ni comida chatarra en las escuelas"

"¿El mantenimiento para cuándo?"

"Que traigan las lanchas del Bienestar"

"Listísimos para recibir a los extranjeros en el mundial"

