Chumel Torres reacciona a negociación entre Cuba y EU; "el mundo está sanando", afirma

Ante una crisis energética nacional, este viernes 13 de marzo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció la existencia de un diálogo bilateral de funcionarios cubanos con representantes del gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump.

Díaz-Canel mencionó que "estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo". Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su aprobación a las negociaciones entre ambos países. "Es indispensable que haya diálogo", afirmó.

Asimismo, durante una conferencia, el mandatario informó que la isla espera una visita de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para colaborar en la investigación por el incidente de la lancha rápida de EU cargada con armamento, calificada como una "infiltración armada".

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Captura de pantalla tomada de una transmisión de la Presidencia de Cuba, del mandatario Miguel Díaz-Canel, hablando este jueves, en La Habana (Cuba). Díaz-Canel aseguró en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de EU. Foto: EFE

¿Qué dijo el comunicador mexicano?

A través de su cuenta oficial de X, el youtuber mexicano escribió: "Ahora Cuba. El mundo está sanando (excepto si eres fan de las dictaduras y de las personas muriendo de hambre comiendo de la basura, claro)", refiriéndose a las recientes decisiones tomadas por Donald Trump.

La publicación del conductor alcanzó en la plataforma las 7 mil reacciones y abrió paso a una conversación en el espacio digital. Algunos usuarios calificaron esta revelación como un rayo de esperanza para el crecimiento de prosperidad en la isla caribeña, planteando un posible panorama de cambio.

Por otro lado, otros internautas cuestionaron una vez más la intervención del gobierno de Donald Trump, argumentando que los intentos por "derrocar las dictaduras y partidos comunistas" son una "falsa libertad". Además, otros usuarios destacaron que aún existen otras problemáticas por resolver.

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Así reaccionó el comunicador mexicano en la plataforma de X. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con Díaz-Canel, estas conversaciones con EU buscan identificar los problemas bilaterales que necesitan una solución, determinar la disposición de ambas partes de precisar las acciones en beneficio de la población de ambos países e identificar áreas de cooperación.

Actualmente la isla enfrenta un bloqueo de crudo impuesto por Washington, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, quien fungía como administrador de dicho recurso. El mandatario estadounidense incluso planteó la posibilidad de llevarse a cabo una "toma de control amistosa".

Finalmente, la presidenta de México señaló que se seguirá apoyando al pueblo cubano por todas las vías, bajo el establecimiento de la Constitución sobre ayuda solidaria y la búsqueda de la paz. "Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático", instó.

*Con información de Pedro Villa y Caña, Salvador Corona.

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