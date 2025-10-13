Captan restaurante flotante en Veracruz tras ser arrastrado por el río Tuxpan

El paso de los recientes fenómenos meteorológicos en el estado de Veracruz ha dejado una serie de imágenes impresionantes. Una de ellas, registrada en la zona norte del estado, muestra el momento exacto en que un restaurante flotante en el río Tuxpan fue arrastrado por la corriente ante la mirada de los habitantes que presenciaron el suceso.

El video, compartido en TikTok por la usuaria @Xanavmo captó cómo la estructura comenzó a moverse lentamente hasta que fue completamente llevada por la fuerza del agua.

En la descripción, la internauta explicó que se trataba del conocido restaurante flotante de Tuxpan, un lugar emblemático para locales y turistas.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

¿Cómo ocurrió el arrastre del restaurante flotante en el río Tuxpan?

El incidente se registró tras el incremento del caudal del río Tuxpan, consecuencia directa de las fuertes lluvias de los últimos días. La corriente, que superó los niveles normales, provocó que el restaurante se desprendiera de su anclaje y comenzara a desplazarse lentamente hasta ser completamente arrastrado.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el hecho despertó la preocupación de los vecinos ante el riesgo de que otras estructuras cercanas pudieran correr la misma suerte si el nivel del agua continúa aumentando.

¿Por qué el video del restaurante se volvió viral en redes sociales?

El clip publicado por Xana Ávila alcanzó más de 1.7 millones de visualizaciones y cientos de comentarios. Mientras algunos usuarios expresaron incredulidad, otros compartieron memes y bromas aludiendo al “viaje” del restaurante flotante, que parecía navegar sin rumbo.

El suceso se convirtió rápidamente en tendencia en TikTok y otras plataformas, destacando no sólo por lo insólito del evento, sino también como símbolo del impacto que han tenido las lluvias en distintos puntos del estado.

De acuerdo con medios locales, el edificio flotante fue visto desplazándose río abajo y, posteriormente, arribó al Puerto de Veracruz, lo que aumentó la sorpresa de los pobladores al ver hasta dónde había llegado la estructura.

El restaurante, que era considerado uno de los puntos más representativos del malecón de Tuxpan, permanece bajo revisión por parte de las autoridades locales, quienes evalúan los daños y las condiciones del río ante posibles nuevos desbordamientos.

Más allá del humor que despertó en redes sociales, el hecho refleja la magnitud de las afectaciones en Veracruz y la vulnerabilidad de muchas zonas ribereñas durante la temporada de lluvias.

