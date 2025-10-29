Captan a lince ibérico leucístico en Jaén, España: ¿por qué su avistamiento es histórico?

Hasta hace algunos años, el Lince Ibérico había sido catalogado como especie en peligro de extinción; sin embargo, en 2024 fue reclasificado simplemente como vulnerable.

De acuerdo con National Geographic, alrededor de 21 entidades y comunidades autónomas se han dado a la tarea de incrementar el crecimiento poblacional de esta especie para que estén fuera de peligro. El objetivo es llegar a 3500 ejemplares y 750 hembras reproductoras de lince. En tan solo un año, la población en la Península Ibérica aumentó un 18,8% con más de 2.400 ejemplares, entre ellos 470 hembras.

Ante el crecimiento poblacional del lince, un fotógrafo aficionado a la especie, captó con su cámara un impresionante avistamiento de un lince ibérico leucístico con nuevas características en Jaén, España.

Lee también Partido Verde impulsa iniciativa para regular paseadores y cuidadores de mascotas; buscan garantizar bienestar animal

¿Por qué es histórica la foto de un lince ibérico leucístico en Jaén?

Este avistamiento es especial ya que esta especie ha sufrido una modificación genética que produjo una pigmentación reducida catalogada como leucismo donde la especie presenta manchas de decoloración.

Por otro lado, esta fotografía muestra y evidencia el crecimiento que se ha presentado en esta especie, representando un gran avance y logro, ya que continúa la caza ilegal, lo que representa una gran amenaza para su preservación.

Asimismo, esta especie presenta un déficit en su dieta ya que su principal fuente es el conejo de monte, el cual ha disminuido en los últimos años, lo que supone un riesgo para su supervivencia.

Lee también Congreso CDMX reconoce a los animales como seres sintientes en el Código Civil; dejarán de ser bienes inmuebles

El fotógrafo Ángel Hidalgo logró capturar una fotografía histórica que muestra al famoso lince ibérico leucístico.

"Al observar por primera vez un “ Lince Ibérico leucistico “ con su pelaje de invierno blanco como la nieve y esos ojos penetrantes, me quedé paralizado, no podía creer lo que estaba viendo. Me sentí muy afortunado de presenciar este momento, de poder ver a este gran lince en su hábitat natural", expresó el fotógrafo por medio de Instagram.

También te interesará:

Starbucks lanza vaso conmemorativo de Día de Muertos 2025: ¿cuánto cuesta y cómo adquirirlo?

Open House en Sam's Club: ¿cuándo es y cómo aplica?

El Mundial representa una oportunidad histórica para los Anfitriones mexicanos y para el turismo local

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr