Con el inicio oficial de la temporada de lluvias en México, ha surgido una consulta entre la población. Se trata de la llegada de la famosa canícula, considerada como el periodo más seco y caluroso de todo el año.

Este fenómeno ocurre cada año y se caracteriza por un aumento en la temperatura debido al calentamiento del aire y el incremento en la fuerza del viento, ocasionando cielos despejados, disminución de la lluvia y una alta incidencia de radiación solar.

Según lo explicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este periodo se presenta en algunas regiones del país entre los meses de julio y agosto, a mediados de la temporada de lluvias en el país.

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¿Cómo se vivirá la Canícula 2025 en diferentes partes del país? Foto: Canva

¿Cuándo comienza este fenómeno?

Aunque no cuenta con una fecha de comienzo exacta, la canícula suele aparecer a mediados de la temporada de lluvias, después del solsticio de verano, el 21 de junio de 2026. Este año se prevé su llegada para la segunda semana de julio.

No obstante, este año, el periodo de precipitaciones podría verse afectada por los efectos del fenómeno de "El Niño", el cual se estima que perdure hasta primavera de 2027, de acuerdo con la última actualización del portal Meteored.

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El Niño podría alterar el comportamiento de los sistemas tropicales y la temperatura, desde la canícula hasta el otoño. Aunque no durará 40 días como se cree, este periodo podría traer menos precipitaciones y un ambiente más caluroso.

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Conoce a qué se deben las altas temperaturas que golpean a la CDMX esta segunda mitad de febrero de 2026. Foto: Archivo

¿A qué estados afectará más?

Cuando este fenómeno se presenta, los principales estados afectados son Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, es decir, la parte oriente y centro-sur de la República Mexicana, donde se pueden superar temperaturas de 37° Celsius.

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Por otro lado, los estados que no se verán afectados de manera directa por este periodo, también llamado "veranillo", son Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro y la Ciudad de México, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

La canícula recibe su nombre de la constelación Can Mayor o Canícula para los romanos, debido a que en la antigüedad se pensaba que el calo del sol se juntaba con la estrella Sirius, el cuerpo más brillante, que se posicionaba del lado opuesto al astro en verano y producía el aumento de temperaura.

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