Canícula en México 2026: ¿cuándo empieza y cuántos días durará?; consulta aquí

Con el comienzo de la temporada de calor en marzo, uno de los fenómenos climáticos que más inquieta a la población es la llegada de la canícula, considerada como el periodo más seco y caluroso de todo el año durante la temporada de lluvias en México.

La canícula es un fenómeno meteorológico que ocurre cada año, caracterizado por un incremento en la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire y el aumento en la fuerza de los vientos, cielos despejados y una disminución en la lluvia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno suele presentarse entre el mes de julio y agosto, provocando un aumento en la sensación térmica.

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¿Cómo se vivirá la Canícula 2025 en diferentes partes del país? Foto: Canva

¿Cuánto dura la canícula?

Aunque no tienen una fecha exacta de inicio, la canícula tiene una duración aproximada de 40 días, comenzando usualmente en la segunda mitad de julio y se extendiéndose hasta la mitad de agosto, luego de la llegada del solsticio de verano el 21 de junio de 2026.

También conocida como "sequía intraestival" o "veranillo", la canícula es un periodo en el que disminuyen las precipitaciones mientras se mantienen temperaturas elevadas que pueden provocar a menudo golpes de calor, deshidratación severa y agotamiento físico.

Según el pronóstico de temperatura global del Centro Canadiense de Modelización y Análisis Climático del Climate Change Canada (ECCC), el 2026 probablemente estará entre los cuatro años más calurosos registrados, comparándose incluso con el año 2023 y 2025.

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Así se vera afectada la Ciudad de México durante la Canícula 2025. Foto: Archivo

¿Qué zonas se ven más afectadas?

El impacto varía cada año, pero de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las altas temperaturas suelen ser más intensas en regiones de:

Veracruz

Tabasco

Tamaulipas

Nuevo León

San Luis Potosí

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

El término "canícula" proviene del latín "canís", que significa "perro"; este nombre proviene de la astronomía, atribuyéndose a la constelación del Can Mayor (Canícula) y su estrella Sirio "La Abrasadora", conocida por ser el astro celeste más brillante.

Su nombre se le atribuye a la constelación Can Mayor y a la estrella Sirius (estrella con el mayor brillo). Foto: Archivo

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