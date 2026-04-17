BTS llega a La Rosa de Guadalupe; programa retrata reventa de boletos y conflictos del fandom ARMY

La banda surcoreana BTS causó conmoción una vez más con su peculiar aparición en el popular programa de televisión mexicano La Rosa de Guadalupe, estrenada en 2008 bajo la producción de Televisa.

El nuevo episodio titulado "Subasta de una ilusión" retrata la euforia de los fanáticos por conseguir boletos para los próximos conciertos del grupo en México, así como los peligros a los que se exponen las jóvenes en internet.

BTS en La Rosa de Guadalupe: Subasta de una ilusión

El capítulo aborda la historia de Dana, una chica de secundaria y ARMY de corazón que desea asistir al concierto de su banda favorita de k-pop TBS en México, para celebrar su cumpleaños número 16 y presenciar el tan esperado comeback del grupo.

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BTS vuelve tras casi cuatro años de ausencia. Foto: Vía BIGHIT MUSIC.

Luego de su fiesta, Dana logra reunir 20 mil pesos para asegurar un buen lugar en el concierto, no obstante, una fila virtual de más 100 mil personas se interpone en su misión de alcanzar su acceso al show.

Tras 30 minutos de espera, la página de venta TicketPlus reveló que los boletos se habían agotado, desatando la angustia de Dana y Kenia, su mejor amiga, llevándola a considerar alternativas ilegales y arriesgadas.

Con notable indignación, Dana descubre que los accesos fueron acaparados por grupos de revendedores para venderlos más tarde a precios más elevados, por lo que decide exigir una explicación a la boletera mexicana.

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La serie de televisión mostró la lucha de las ARMY por transparencia en el proceso de venta de boletos. Foto: La Rosa de Guadalupe. Televisa.

El capítulo mostró diversos puntos clave de la lucha ARMY por una aclaración, desde el movimiento nacional hasta la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en el conflicto a favor de la transparencia y la venta justa.

Con una clara determinación, Dana encuentra una publicación de una fan, quien ofrece una entrada a un precio accesible y acuerda reunirse con la persona en un parque sin avisarle a su madre, convirtiéndose en víctima de una subasta ilegal.

Luego de enterarse de su reunión con una persona desconocida, su madre comienza una búsqueda incansable por recuperar a Dana, quien es ubicada más tarde, gracias al aviso directo de una persona y la fe de la Sra. Téllez.

El episodio incluso recordó uno de los capítulos más comentados del programa, el cual retrataba el caso de una adolescente mexicana que ofrecía su virginidad por un boleto para el concierto del artista canadiense Justin Bieber.

Fanáticos reaccionan en redes sociales

"No sé si reír o llorar, pero me siento humillada", "No puedo creer que de verdad nos sacaron un capítulo de La Rosa de Guadalupe", "Si ya me hacían burla en mi casa, ahora va a ser más", escriben en X las fanáticas.

El programa se ha mantenido fiel a su esencia, retratando conflictos de la sociedad actual y compartiendo historias que buscan impactar a sus espectadores, dejando en sus narrativas un mensaje de fe y esperanza.

Yo viendo el episodio de La Rosa de Guadalupe sobre BTS y las Army vs Ticketmaster: pic.twitter.com/nnVAkyrH9Y — K (@TransportesK) April 17, 2026

Además de mostrar los peligros a los que se exponen en redes sociales las jóvenes, el episodio muestra la unión de las ARMY y su misión de establecer condiciones justas en el proceso de venta de boletos, subrayando el esfuerzo colectivo de las fans.

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