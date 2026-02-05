BTS lanza nuevo Light Stick para su próximo concierto; ¿cómo es y qué precio tendrá?

El pasado miércoles 4 de febrero, la banda surcoreana BTS anunció el lanzamiento de un nuevo modelo de light stick para celebrar el comienzo de su próxima gira mundial BTS WORLD TOUR ARIRANG, la cual marcará el regreso de la agrupación a los escenarios tras casi cuatro años de pausa.

El grupo anunció un periodo de pausa en 2022, debido a que los siete integrantes se tenían que ausentarse para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El último miembro en completarlo fue Suga, quien terminó su reclutamiento en junio de 2025.

Esta nueva gira musical será parte de su promoción por su quinto álbum de estudio "ARIRANG", el cual estará disponible el próximo 20 de marzo de 2026. Para México, la banda confirmó tres fechas, el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP. Además, el primer concierto gratuito de la banda en Seúl será transmitido por Netflix.

¿Cómo es el nuevo light stick?

La cuenta oficial de la agencia de entretenimiento surcoreana HYBE Corporation dio a conocer la salida de este nuevo modelo en sus redes sociales, provocando una ola de reacciones entre la comunidad ARMY, donde algunos resaltaron la falta de mejoras en la batería del dispositivo coleccionable.

La cuarta versión de este light stick contará con nuevas funciones y efectos de luces, los cuales brindarán una experiencia más inmersiva a las fanáticas durante los conciertos, permitiéndoles a los fans conectar con el show desde su lugar, con una nueva gama de colores disponibles y detalles especiales de parpadeo al agitarlo o al presionar el botón.

Esta versión mejorada llega a la mercancía oficial de la agrupación 5 años y 10 meses después de la edición especial anterior, dedicada al álbum y la gira mundial de "Map of the Soul". Esta versión y las anteriores seguirán siendo compatibles con el sistema inalámbrico de los conciertos únicamente hasta el concierto del 28 de mayo de 2026 en Las Vegas.

En cuanto a su diseño, esta nueva versión mantiene su característica forma de bomba y el logo de la banda en su interior, pero con una serie de detalles adicionales, incluidos un soporte y un sistema de control inalámbrico mejorado, lo que ayudará a incrementar la comodidad y ofrecer una experiencia optimizada y avanzada.

Además, la agencia informó sobre la introducción de una nueva aplicación exclusiva. En esta aplicación se podrá consultar el mapa del recinto de las presentaciones musicales, la ubicación de la cabina de emparejamiento, así como un historial de conciertos donde se podrán registrar los emparejamientos anteriores.

¿En dónde se podrá adquirir y qué precio tendrá?

La información oficial sobre la venta de esta nueva versión estará disponible a las 20:00 horas de este jueves 5 de febrero en la Weverse Shop. No obstante, se estima que este modelo tenga un precio base de entre 55 a 65 dólares estadounidenses, esto es, alrededor de mil 100 y mil 300 pesos mexicanos, más el costo de envío e impuestos de importación.

Esta estimación se realizó teniendo en cuenta el lanzamiento de la versión anterior en abril de 2020. Asimismo, en algunos portales de tiendas de k-pop, este modelo ya puede ser apartado por la cantidad de 600 pesos, con un precio final estimado en mil 650 pesos mexicanos. Finalmente, se espera que la distribución de los light stick inicie en marzo de 2026.

