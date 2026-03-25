Brozo y Loret exhiben “lujo" en Palacio Nacional; acusan que se “asolean” desde el balcón mientras arde Dos Bocas

Este miércoles 25 de marzo, los comunicadores Víctor Trujillo (Brozo) y Carlos Loret de Mola estrenaron el episodio 119 en el canal Latinus, donde abordaron distintos temas de la agenda pública con su característico tono crítico.

El video, publicado en YouTube, inicia con una parodia de Brozo, sobre la imagen que se volvió viral en redes sociales, en la que se observa a una mujer tomando el sol en uno de los pisos superiores de Palacio Nacional.

Acto seguido aparece Loret de Mola, quien le pregunta si está “pegándose una soleadita”, a lo que el famoso payaso responde que, “gracias a la investigación” del creador de contenido Vampipe, se dio a conocer que ya “existe ese servicio” en la sede del Poder Ejecutivo.

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Ante ello, el periodista señala que no cree que se trate de un servicio, ya que “el régimen” aseguró que el video fue hecho con inteligencia artificial. Esto luego de que el portal InfodemiaMX, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, indicara que el material era falso.

Brozo y Loret exhiben “lujo" en Palacio Nacional. Foto: Captura de video

Críticas al discurso oficial y contraste con la realidad

En ese contexto, ambos mencionaron que, al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum no confirmó ni negó el hecho, sino que respondió con señalamientos hacia gobiernos anteriores, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto.

“Pues, si quieren, platicamos de la corrupción de Andy. O de los sobres de Pío. O de Segalmex. O de Santana, o de lo que tú quieras, claro. O de las medicinas. Si quieren, hablamos de esos temas”, agregó Loret.

Posteriormente, en tono burlón, señalaron que desde el balcón de Palacio Nacional se percibe que todo marcha bien, sin corrupción ni problemas.

“Aquí no hay corrupción [...] Todo está poca madre. Todo está bien. Aquí es el palacio. Por eso lo de las ventanas. Que la gente esté cerca del palacio”, mencionó Brozo.

Dos Bocas y las advertencias ignoradas

Minutos después, la escena cambia a un entorno con llamas, con lo que contrastan la visión desde el poder con la situación que enfrenta el país.

“Oye, ahorita que veo el fuego, estaba yo acordando. ¿Y los tambos de Pemex?. Me estaba acordando de la tragedia en Dos Bocas, hermano”, dijo Carlos.

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A partir de ahí, Loret cuestionó a quienes descalifican la crítica periodística, al plantear que su función es advertir riesgos y prevenir tragedias.

“Entonces, cuando nos pasamos años diciendo... esa refinería la están haciendo sobre las rodillas.Va a salir más cara.¿Y qué pasó? Salió más cara. No va a estar lista. ¿Y qué pasó? No está lista. No va a terminar de producir. No ha terminado de producir. Es peligrosa por las inundaciones. Y ve lo que pasa. Bueno. Se derrama un agua aceitosa de la refinería, se quema y se mueren cinco personas. Por eso lo decimos. No son ganas de molestar, no son ganas de fregar. Justo lo decimos para que estas tragedias no pasen, porque muchas son previsibles”, dijo.

Brozo y Loret exhiben “lujo" en Palacio Nacional. Foto: Captura de video

Por su parte, Trujillo añadió que la obligación del periodismo es acercar la información a la verdad.

“¿Dónde se dio el derrame? Dentro de Dos Bocas. ¿Y por qué falló Dos Bocas? Porque la hicieron sobre las patas”, agregó.

Ambos sostuvieron que, en lugar de atender los problemas, se opta por minimizarlos o encubrirlos.

“Mentira tras mentira [...] Eso es el regimen. A ver, y lo de Dos Bocas es para encubrir a Andrés Manuel, porque al él se le dijo una y otra vez: ‘Oye, ahí se inunda. Ahí va a haber problemas. Llueve un montón en Tabasco’ [...] Ah, no, en caprichada Pone la refinería ahí, llueve un montón, se desbordan las aguas aceitosas, que es un combustible, hermano. Es como si se desbordara gasolina. Se quema, se mueren cinco personas. Y ahorita no hayan cómo tapar. Pero igual los trenes. Lo que tú me digas pasa exactamente lo mismo. ¿De quién es lo de los trenes? Ah, no. Culpa del maquinista. Culpa del maquinista que no se fijó. La curva estaba mal trazada, mencionaron.

Brozo y Loret exhiben “lujo" en Palacio Nacional. Foto: Captura de video

Asimismo, agregaron que Sheinbaum tapa las cosas que pasan en su gobierno, en vez de dar la cara; como la vez que el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar destapó la intrincada red de corrupción operada por altos mando de la Armada de México para el contrabando de gasolina.

"Y luego lo matan. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Lo tapamos aquí todo o salimos y lo decimos? No, no. Arreglos de mafia [...] Pues usted dice, ¿cómo le hacemos? Si quiere salimos todos o si quiere lo arreglamos aquí entre nosotros", agregaron.

Además, mencionaron que lo que hace el gobierno de Morena ya es cinismo, pues aunque salen pruebas, quieren lavarle el cerebro a los mexicanos y convencerlos de que nada de eso es real.

“¿Qué le dicen a la gente? Eso que tú estás viendo, no te lo creas. No es verdad. Oye, pero es que hay un video. No te lo creas. Oye, pero es que hay un documento.No, no, no. Tú tápate los ojos y solo escucha lo que yo te digo porque esa es la verdad.Así es. Ese es el mensaje”, expresó Loret.

Brozo y Loret exhiben “lujo" en Palacio Nacional. Foto: Captura de video

Ante ello, Brozo agregó que sí llegas a contradecir al gobierno, éstos salen a decir que eres "un traidor a la patria, y estás en contra del país", por lo que dijo que posteriormente "van a poner a todos en tu contra, y además todas las instituciones te van a buscar hasta debajo de las chanclas para ver qué aparece y te exhibimos en la mañanera."

Ante ello, Loret prosiguió para preguntarle a Víctor si había visto la pronunciación de el expresidente AMLO por la muerte de 5 personas en la refinería de Tabasco, a lo que Brozo contesta que no.

“Ya sabemos cuáles son los temas que le importan. Si se mueren 14 en su tren interoceánico no dicen una palabra. Si se mueren cinco en su refinería no dicen nada. Pero no se trate de defender al dictador Nicolás Maduro, porque ahí sí aparece. No se trate de defender a la dictadura cubana, porque ahí sí aparece y hasta recolectar dinero [...] Él está preocupado por él, por los amigos que le dieron”, puntualizó.

Brozo y Loret exhiben “lujo" en Palacio Nacional. Foto: Captura de video

Por último, Brozo dijo que sólo habla de ellos, porque en algún momento Nicolas Maduro "va a cantar" y es por ello que son "los nervios en Tabasco, en Palenque."

“Imagínate esos nervios y ahí no hay un tribunal electoral que te lave las nalgas”.

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