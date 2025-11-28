Black Friday 2025: la mejor ola de memes para aprovechar las ofertas este 28 de noviembre

Black Friday es una de las fechas más esperadas para miles de personas que deciden aprovechar grandes descuentos en una amplia variedad de productos, muchos de ellos pensados en las compras navideñas y fin de año.

Pese a que es este día surgió en Estados Unidos, la idea ha llegado a muchos otros países, incluyendo México, donde grandes tiendas anuncian el también llamado “Viernes Negro”, increíbles descuentos tod el día.

La mejor ola de memes para aprovechar las ofertas de este 28 de noviembre

Usuarios en diferentes redes sociales decidieron tomar con humor este día, algunos pensando si el artículo que les gustó estará en oferta de nuevo, mientras que otros tienen al límite sus tarjetas bancarias.

