Black Friday 2025: Krispy Kreme lanza irresistibles promoción de donas

El Black Friday comienza oficialmente un día después del Día de Acción de Gracias, y en esta ocasión será el 28 de noviembre.

No obstante, muchas empresas se suman días antes a este fenómeno comercial y de consumo, con el propósito de que sus clientes puedan aprovechar durante más tiempo algunos productos que ofrecen con grandes descuentos.

En esta ocasión las ofertas han comenzado y una de las empresas de café y donas más populares, Krispy Kreme, se ha sumado y trae consigo una oferta que no te puedes perder.

Krispy Kreme lanza irresistibles promoción de donas

A través de las redes sociales, Krispy Kreme lanzó una promoción, que muchos clientes encontraron fascinante e irresistible.

La compañía ofrece todas sus donas a solo $23 pesos, del 26 al 27 de noviembre, debido al Black Friday 2025.

Esta promoción se aplica únicamente a las tiendas Krispy Kreme y aquellas ubicadas en Liverpool, excepto en tiendas dentro de aeropuertos. Sujeta a disponibilidad en la tienda y aplicable a todas sus donas de venta individual.

Krispy Kreme lanza irresistibles promoción de donas. Foto: Captura de pantalla.

