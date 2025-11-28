Black Friday 2025: así puedes verificar si un sitio es seguro para comprar en línea y evitar caer en estafas

El Black Friday se lleva a cabo el viernes 28 de noviembre. Sin embargo, varias empresas aplican estos beneficios para sus clientes desde semanas anteriores y los extienden unos días más.

Dichas ofertas motivan a realizar compras de forma rápida en tiendas físicas o sitios web, lo que ha aumentado la preocupación por las estafas digitales y el robo de información.

Según Kaspersky, la empresa especializada en la protección informática de millones de usuarios, "el panorama de amenazas reveló que Colombia reportó más de 9 millones de ataques de phishing en el último año. Es decir, un promedio de 273 mil al día".

Lee también 5 alternativas de árbol de navidad para que luzca de manera minimalista: conoce la tendencia que prioriza la calma visual

El más reciente estudio regional de SHIFT Latam Porter Novelli asegura que el Black Friday 2025 dejó de ser un periodo de solo ofertas y se ha convertido en una temporada marcada por la cautela, la vigilancia digital y la búsqueda activa de transparencia por parte de los consumidores.

"Hoy, las marcas que sobresalen no son las que lanzan el mayor porcentaje de rebaja, sino las que ofrecen claridad, seguridad y experiencias sin fricciones”, explica Gonzalo Piñeros, gerente general de SHIFT Porter Novelli en Colombia.

Pasos clave para verificar sitios web y no perder dinero

Los navegadores almacenan información sobre ti basadas en tus búsquedas y los datos que ingresas cuando compras algo en línea. (Foto: Pexels/Capturas de pantalla)

Por todo lo anterior, se recomienda tomar precauciones para no ser víctima de fraudes en páginas web o no perder dinero con falsas campañas de ofertas que circulan en redes sociales.

Lee también Día de no comprar nada: ¿qué es y por qué se celebra hoy, 28 de noviembre?

En primer lugar, los usuarios deben desconfiar de mensajes o anuncios con promociones poco creíbles. Con ello, poder filtrar las ofertas falsas antes de dar clic o procesar alguna compra.

Verificar que la página tenga candado en la barra de direcciones y comience con https.

que la página tenga candado en la barra de direcciones y comience con https. En el caso de redes sociales, confirmar que el vendedor sí exista , que tenga una cuenta verificada e interacción en el medio.

, que tenga una cuenta verificada e interacción en el medio. Ingresar manualmente la URL de la página web para evitar abrir links externos de otras apps.

Por otro lado, Kaspersky también destacó la importancia de proteger los datos personales y bancarios de cada comprador en línea con la siguiente guía:

Evitar la divulgación de datos financieros en apps o sitios sospechosos o que no están verificados.

de datos financieros en apps o sitios sospechosos o que no están verificados. Usar tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos (cambian con cada compra).

digitales con códigos de seguridad dinámicos (cambian con cada compra). Nunca compartir contraseñas ni datos bancarios por correo, mensaje o llamada, aunque parezcan de la tienda, del banco o del servicio de paquetería.

o llamada, aunque parezcan de la tienda, del banco o del servicio de paquetería. La activación de alertas de compra para recibir notificaciones inmediatas si alguien intenta usar sus tarjetas sin autorización.

Lee también Conoce la vitamina que reduce a la mitad el riesgo de un infarto

¿Cómo funcionan estos ataques en línea?

Mientras cientos de personas buscan descuentos, también hay un grupo de ciberdelincuentes que a diario se aprovechan de esta interacción en los portales web y ejecutan el robo de datos desde sus programadores.

"Los estafadores despliegan una cadena de engaños que comienza con ofertas y notificaciones falsas, trampas que prometen descuentos increíbles y activan la emoción de comprar antes de pensar", señaló Kaspersky.

Esta modalidad funciona bajo el término 'phishing', que es uno de los ciberataques más aplicados en el sector financiero mediante el robo de datos.

Los ciberdelincuentes se comunican con las víctimas para recopilar información confidencial de las entidades bancarias a las que están asociados los clientes, piden contraseñas o reportan algún problema en el sistema para engañar a las personas en temporada de descuentos.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

También te interesará:

Fiestas decembrinas en México: 4 beneficios del ponche que quizá no conocías

Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR y usuarios reaccionan con los mejores memes

Camión refresquero se estrella contra casa en CDMX: la vez que Yulay retó a la muerte en "La esquina del diablo"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr