Beca Rita Cetina 2026; ¿cómo solicitar el apoyo para uniformes y útiles escolares?; conoce el paso a paso

La Beca Rita Cetina, para estudiantes de educación básica, ha comenzado con su periodo de registro en línea, el cual estará activo desde este lunes 2 de marzo hasta el jueves 19 de marzo.

Este programa del Gobierno de México está dirigido a las familias que tengan hijas, hijos o menores bajo su cuidado en cualquier grado escolar de primaria, que estén inscritos en instituciones públicas.

La beca brinda un apoyo económico de 2,500 pesos anuales por cada alumno o alumna inscrita al programa, los cuales tienen como objetivo cubrir gastos relacionados a útiles y uniformes para el ciclo escolar.

Estos serán los montos para el 2026 de la Beca Rita Cetina. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Paso a paso para solicitar la Beca Rita Cetina de nivel primaria

El registro para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes se hace únicamente en línea, a través de la página oficial del programa y consta de varios pasos:

Paso 1:

Ingresar a www.becaritacetina.gob.mx

Paso 2:

Iniciar sesión con tu cuenta Llave MX. Deberás ingresar tu número de celular o correo electrónico y contraseña. En caso de que no tengas una cuenta todavía, puedes escoger la opción de "Crear cuenta".

Paso 3:

Registrar los datos personales del padre, madre o tutor. Deberás ingresar los datos de tu domicilio, y subir los siguientes documentos digitalizados:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Acepta el aviso de privacidad y da clic en "Guardar registro".

Este programa está dirigido a familias con estudiantes de nivel primaria que estén inscritos en escuelas públicas del país. Foto: Beca Rita Cetina

Paso 4:

Ahora deberás llenar el registro de la o el estudiante. Deberás ingresar los siguientes datos:

CURP de la o el menor de edad.

de la o el menor de edad. Parentesco con la o el estudiante.

con la o el estudiante. Clave de Centro de Trabajo ( CCT ) de la primaria

) de la primaria Nivel educativo, grado y turno en el que cursa la o el menor

Da clic en el botón de "Guardar y continuar".

Paso 5:

En caso de que quieras registrar a más de un estudiante, deberás elegir la opción de "Regresar a la página principal" y de nuevo en "Registrar un estudiante".

Si no, puedes hacer caso omiso a este paso.

Paso 6:

Una vez que hayas terminado de registrar a la, el o los alumnos que solicitan el apoyo económico, da clic en "Descargar comprobante".

El registro puede realizarse únicamente en línea a través de la página oficial del programa. Imagen: Unsplash

Algunas recomendaciones son...

Te recomendamos revisar que hayas capturado bien, tanto tus datos, como los de la, el o los menores que estés registrando. También es importante que descargues y conserves el comprobante de registro.

Asegúrate de que tu CURP y la del estudiante esté certificada y junta o consigue todos los documentos lo antes posible, pues una vez cerrado el periodo de inscripción, no habrá prórrogas.

Una vez que cierre el periodo de solicitudes, las autoridades correspondientes validarán todos los datos, por lo que recuerda ser paciente.

Muy pronto comenzará el registro a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina. 😌 ¿Ya tienes todo listo? 🧐⁰⁰Sino, aquí está el recordatorio para que nadita te falte. 😉⬇️ pic.twitter.com/6VRJWp1gOH — BecasBenito (@BecasBenito) March 2, 2026

