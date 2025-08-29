Más Información

¡Atención, Edomex! Estos son los programas del Bienestar que abren registro en septiembre 2025

¡Atención, Edomex! Estos son los programas del Bienestar que abren registro en septiembre 2025

Lourdes Ambriz: ¿de qué murió la soprano mexicana?; esto se sabe

Lourdes Ambriz: ¿de qué murió la soprano mexicana?; esto se sabe

Pensión Mujeres Bienestar 2025: A 2 días de concluir el registro, Ariadna Montiel llama a inscribirse; checa aquí los detalles

Pensión Mujeres Bienestar 2025: A 2 días de concluir el registro, Ariadna Montiel llama a inscribirse; checa aquí los detalles

Conavi 2025: ¿qué documentos son necesarios para la visita domiciliaria?; esto se sabe

Conavi 2025: ¿qué documentos son necesarios para la visita domiciliaria?; esto se sabe

Día Mundial del Videojuego: ¿por qué se celebra cada 29 de agosto?; conoce su origen

Día Mundial del Videojuego: ¿por qué se celebra cada 29 de agosto?; conoce su origen

En septiembre, el Gobierno del Estado de México abre la puerta a nuevas convocatorias de , diseñados para apoyar a estudiantes y mujeres en situación de vulnerabilidad. El objetivo es garantizar que factores económicos no limiten el desarrollo de las familias mexiquenses.

Descubre a continuación los detalles clave y fechas para no quedarte fuera.

Lee también:

Tips infalibles para cuidar tu tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar
Tips infalibles para cuidar tu tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar

¿Qué programas sociales abren registro en septiembre 2025?

1. Beca Rita Cetina

Si eres estudiante de secundaria o bachillerato en una escuela pública, este apoyo económico te interesa. Las asambleas informativas para este programa se llevarán a cabo en las escuelas del 1 al 20 de septiembre, y el registro se realizará de manera exclusiva en línea del 15 al 30 de septiembre de 2025.

2. Beca Universal Benito Juárez

Este programa federal busca apoyar a estudiantes de educación media superior y superior. Los montos de apoyo bimestrales varían entre $1,600 y $2,400 pesos. El registro se realizará mediante el en el portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas.

¿Cuándo se reactiva Mujeres con Bienestar Edomex?

no tendrá un nuevo registro en septiembre, pero ¡hay noticias importantes! Si ya cuentas con un folio asignado de convocatorias anteriores (2023 o 2024), se continuará con la segunda etapa de incorporación y entrega de tarjetas. Las beneficiarias recibirán $2,500 pesos mensuales, además de servicios de salud, asesoría legal y apoyo psicológico.

Mantente alerta a los comunicados oficiales para cualquier actualización en las fechas y procesos de registro

Foto: Captura de pantalla en X
Foto: Captura de pantalla en X

Lee también:

¿Cómo crear la Llave MX para registrarte a las becas Bienestar?

Para crear tu cuenta, sigue estos pasos:

  • Accede a la página www.llave.gob.mx y selecciona "Crear cuenta".
  • Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en el botón Continuar.
  • El sistema llenará tus datos personales de manera automática.
  • Completa la información de tu domicilio (código postal y colonia).
  • Ingresa un número de teléfono o correo electrónico para contacto.
  • Crea una contraseña segura.
  • Acepta el Aviso de Privacidad para finalizar el registro.

Una vez que completes estos pasos, tu cuenta estará lista para que inicies los trámites para solicitar las becas o los apoyos del Bienestar. Si tienes problemas, puedes llamar al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI)

*Texto optimizado con IA; los datos y hechos fueron validados por un periodista


También te interesará:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses