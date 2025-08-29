¡Atención, Edomex! Estos son los programas del Bienestar que abren registro en septiembre 2025

En septiembre, el Gobierno del Estado de México abre la puerta a nuevas convocatorias de programas sociales, diseñados para apoyar a estudiantes y mujeres en situación de vulnerabilidad. El objetivo es garantizar que factores económicos no limiten el desarrollo de las familias mexiquenses.

Descubre a continuación los detalles clave y fechas para no quedarte fuera.

¿Qué programas sociales abren registro en septiembre 2025?

1. Beca Rita Cetina

Si eres estudiante de secundaria o bachillerato en una escuela pública, este apoyo económico te interesa. Las asambleas informativas para este programa se llevarán a cabo en las escuelas del 1 al 20 de septiembre, y el registro se realizará de manera exclusiva en línea del 15 al 30 de septiembre de 2025.

2. Beca Universal Benito Juárez

Este programa federal busca apoyar a estudiantes de educación media superior y superior. Los montos de apoyo bimestrales varían entre $1,600 y $2,400 pesos. El registro se realizará mediante el Buscador de Estatus en el portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas.

¿Cuándo se reactiva Mujeres con Bienestar Edomex?

Mujeres con Bienestar no tendrá un nuevo registro en septiembre, pero ¡hay noticias importantes! Si ya cuentas con un folio asignado de convocatorias anteriores (2023 o 2024), se continuará con la segunda etapa de incorporación y entrega de tarjetas. Las beneficiarias recibirán $2,500 pesos mensuales, además de servicios de salud, asesoría legal y apoyo psicológico.

Mantente alerta a los comunicados oficiales para cualquier actualización en las fechas y procesos de registro

¿Cómo crear la Llave MX para registrarte a las becas Bienestar?

Para crear tu cuenta, sigue estos pasos:

Accede a la página www.llave.gob.mx y selecciona "Crear cuenta".

y selecciona "Crear cuenta". Ingresa tu CURP , da clic en “No soy un robot” y luego en el botón Continuar.

, da clic en “No soy un robot” y luego en el botón Continuar. El sistema llenará tus datos personales de manera automática.

Completa la información de tu domicilio (código postal y colonia).

Ingresa un número de teléfono o correo electrónico para contacto.

Crea una contraseña segura.

Acepta el Aviso de Privacidad para finalizar el registro.

Una vez que completes estos pasos, tu cuenta estará lista para que inicies los trámites para solicitar las becas o los apoyos del Bienestar. Si tienes problemas, puedes llamar al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI)

