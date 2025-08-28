¿Quiénes reciben pago doble el 1 de septiembre?; esto se sabe

El próximo 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum cumplirá un año en el Poder Ejecutivo y presentará su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, debido a esto el pago mensual de pensiones a jubilados del IMSS se realizará este lunes, conoce los detalles.

Este acto político será un parteaguas en la administración federal, pues además de que la mandataria concluirá un año en la presidencia, se llevará a cabo un recuento público de las acciones y decisiones que se han tomado bajo su mandato, así como de los avances que sean logrado desde su toma de posesión hasta el día de hoy.

Debido a esto, diversos trabajadores asalariados, se preguntan sí deberán recibir un pago adicional por cumplir con su jornada laboral este día. Además, quienes son jubilados del IMSS y están inscritos a la Pensión Bienestar tienen la duda de sí podrán recibir un pago doble, ya que ambos depósitos coincidirán para ciertos grupos.

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 28 de agosto de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

¿Este 1 de septiembre se pagará el doble o el triple?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el día 1 de septiembre no esta estipulado como un día feriado, por lo que si te toca laborar este día no recibirás pago adicional al correspondiente.

Por otro lado, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), este 1 de septiembre no habrá ninguna modificación en el calendario de regreso a clases del ciclo escolar 2025-2026, por lo que todos los estudiantes y docentes de escuelas públicas deberán asistir a clases con normalidad.

¿Quiénes recibirán pago doble este 1 de septiembre?

No obstante, el pago de pensión a jubilados del IMSS se realizara este 1 de septiembre, así como el primer depósito para los beneficiarios de la Pensión Bienestar.

IMSS

Calendario de pagos mensuales de pensionados del IMSS. Foto: IMSS

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el noveno pago correspondiente al mes de septiembre se realizará el próximo lunes 1 de septiembre.

A pesar de que aún no se ha publicado el calendario oficial de pagos para la Pensión Bienestar, se estima que el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre comience ese día, como se ha realizado en ocasiones anteriores.

De esta forma, este 1 de septiembre el depósito de 6,200 pesos corresponderá para las personas cuyo apellido paterno inicie con la letra "A".

¿Qué días son feriados nacionales este 2025?

Los días feriados y de descanso obligatorio que se tienen previstos para este 2025 son aplicables para todos los trabajadores y estudiantes a nivel nacional, así como para todo el personal administrativo en instituciones escolares.

Los días festivos registrados para este año son:

El 1 de enero : primer día del año 2025

: primer día del año 2025 El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero: Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

en conmemoración del 5 de febrero: Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

en conmemoración del 21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez El 1 de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo El 16 de septiembre : Aniversario de la Independencia de México

: Aniversario de la Independencia de México El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

en conmemoración del 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana El 1 de octubre de cada 6 años (cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal)

de cada 6 años (cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal) El 25 de diciembre: Navidad

Finalmente, el artículo 75 de la LFT señala que los trabajadores que deban presentarse estos días a laborar de manera habitual tendrán derecho a recibir un salario doble por el servicio prestado, que en términos prácticos, corresponde a un pago triple por la jornada laboral.

Para los trabajadores, los días feriados deben pagarse un salario más el doble. Foto: Pixabay

